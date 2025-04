Thêm một lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng nghỉ hưu từ ngày 1/5

Ngày 29/4, Công an thành phố Đà Nẵng đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí với Đại tá Trần Đình Liên, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng.

Đại tá Trần Đình Liên nghỉ công tác từ ngày 1/5, hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/9/2026.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên trao quyết định nghỉ hưu cho Đại tá Trần Đình Liên (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Đại tá Trần Đình Liên (SN 1964, quê huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) đã trải qua nhiều vị trí, lĩnh vực trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng vào năm 2016.

Trước đó, Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ đối với Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên sẽ nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/5.

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng được giao phụ trách Công an thành phố Đà Nẵng trong khi chờ có quyết định công tác cán bộ mới đối với vị trí bị khuyết.