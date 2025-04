Tai nạn lao động gây thiệt hại về nhân lực, tài lực cho doanh nghiệp

Ngày 25/4, tại thành phố Đà Lạt, Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Lâm Đồng phối hợp Liên đoàn lao động tỉnh này và các cơ quan chức năng tổ chức lễ phát động Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2025.

Bà Lê Thị Thêu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lâm Đồng, thành viên Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Lâm Đồng, cho biết tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã gây tổn thất nặng cho bản thân và gia đình người lao động, làm thiệt hại về nhân lực, tài lực cho doanh nghiệp, cộng đồng xã hội.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức diễn tập chữa cháy tại xưởng sản xuất quy mô lớn (Ảnh: Minh Hậu).

Năm 2024, toàn quốc xảy ra 8.206 vụ tai nạn lao động làm 584 người chết, 1.546 người bị thương, thiệt hại 42.565 tỷ đồng.

Riêng tỉnh Lâm Đồng, năm 2024 xảy ra 10 vụ tai nạn lao động làm 10 người chết, 6 người bị thương, thiệt hại hơn 2 tỷ đồng.

Theo Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Lâm Đồng, Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2025 hướng đến sản xuất an toàn, năng suất cao, có trách nhiệm xã hội.

Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Lâm Đồng đề nghị các cơ quan, đơn vị, người lao động thực hiện kiểm tra, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động.

Tại lễ phát động, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng lực lượng chức năng tổ chức diễn tập phòng, chống cháy nổ, huấn luyện và hướng dẫn người lao động về quy trình thoát hiểm khi xảy ra sự cố.