Tai nạn lao động năm 2024 gây thiệt hại hơn 43.000 tỷ đồng

Nội dung trên được thể hiện trong báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH về tình hình tai nạn lao động năm 2024.

Theo tổng hợp báo cáo của 62/63 tỉnh, thành phố, năm 2024, toàn quốc xảy ra 8.286 vụ tai nạn lao động (tăng 892 vụ so với năm 2023), làm 8.472 người bị nạn (tăng 919 người), bao gồm cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.

Cả nước ghi nhận 675 vụ tai nạn lao động gây chết người, tăng 13 vụ so với năm 2023. Tổng số nạn nhân tử vong là 727 người, tăng 28 người, trong khi số ca bị thương nặng là 1.690, giảm 30 trường hợp so với năm trước.

Hiện trường vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 7 công nhân tử vong và 3 người bị thương nặng ở Yên Bái, chiều 22/4/2024 (Ảnh: Văn Yên).

Các địa phương có số người tử vong do tai nạn lao động cao nhất gồm TPHCM, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bình Phước, Long An và Thái Bình.

Đáng chú ý, trong năm 2024, số vụ tai nạn lao động chết người trong khu vực lao động không có hợp đồng đã giảm so với năm 2023. Tuy nhiên, ở khu vực có quan hệ lao động, cả số vụ tai nạn lao động chết người và số người tử vong đều gia tăng, cho thấy rủi ro vẫn hiện hữu ngay cả trong môi trường lao động có tổ chức.

Theo phân tích từ các biên bản điều tra, Bộ LĐ-TB&XH thống kê những lĩnh vực có nguy cơ tai nạn lao động chết người cao nhất bao gồm khai thác mỏ, khai thác khoáng sản, xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí, luyện kim, dịch vụ, dệt may và da giày.

Cũng theo báo cáo sơ bộ từ các địa phương, tổng thiệt hại về vật chất do tai nạn lao động trong năm 2024 (bao gồm chi phí điều trị, mai táng, bồi thường cho gia đình nạn nhân và người bị thương) ước tính hơn 42.565 tỷ đồng, tăng khoảng 26.208 tỷ đồng so với năm 2023; thiệt hại về tài sản là 492 tỷ đồng, giảm khoảng 230 tỷ đồng so với năm trước.

Tổng số ngày nghỉ do tai nạn lao động lên tới 154.759 ngày, tăng khoảng 4.989 ngày so với năm 2023. Tuy nhiên, số ngày nghỉ trung bình trên mỗi lao động bị tai nạn là khoảng 19 ngày, giảm 3 ngày so với năm 2023.