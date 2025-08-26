Ngày "thất trận" của dân công sở: Trời vẫn đổ mưa, đường về nhà... xa lắm!

Hành trình qua toàn tuyến đường ngập

Thông thường, anh Đ. di chuyển từ nơi làm việc ở phố Tây Sơn (Hà Nội) về nhà (phường Bồ Đề) chỉ vỏn vẹn 30 phút. Tuy nhiên nhìn trời âm u, trực chờ mưa như hôm nay, anh dự tính có khả năng tắc đường kéo dài khi tan làm.

Sáng nay, hành trình di chuyển đến cơ sở giáo dục mà anh Đ. làm việc đã mất gấp 3 lần so với thường lệ. Đường Ngọc Lâm, khu vực phố cổ, Điện Biên Phủ, Thái Hà... những tuyến đường anh phải đi qua đều ngập. Không ít khu vực nước dâng quá nửa bánh xe máy.

Vì vậy, để có lịch trình di chuyển phù hợp khi tan làm, anh liên tục tra cứu, tính đường để né những đoạn ngập sâu, chưa rút nước.

Nhân viên cấp thoát nước xử lý điểm ngập trên phố Tạ Hiện (Ảnh: Mạnh Quân).

"Tôi vừa đọc được thông tin từ phía Công ty Thoát nước Hà Nội ghi nhận lúc 14h, khu vực đường Ngọc Lâm mà tôi cần đi qua vẫn còn úng ngập và ách tắc giao thông nghiêm trọng", anh Đ. chia sẻ.

Mưa lớn vẫn tiếp tục đổ xuống từng chặp, anh Đ. e rằng việc trở về nhà chiều nay với những người đi làm sẽ vô cùng vất vả. Anh thở dài: "Đường về nhà còn xa lắm, sẽ chật vật không khác gì lúc đi sáng nay".

Sinh sống tại Hà Nội, anh Đ. nhận xét, đã mấy năm nay mới lại gặp một đợt mưa lớn, kéo dài suốt đêm qua ngày như vậy. Những đoạn đường vốn không nằm trong bản đồ úng ngập của Hà Nội mà nước vẫn dâng cao, khiến các phương tiện kẹt cứng, đi lại vô cùng khó khăn.

6h rời nhà, 12h đành quay lại nhà

Hôm nay, anh Phạm Xuân Thủy cũng mất 4 tiếng đội mưa, chôn chân trên đường mà vẫn không thể "cập bến" công sở. Với tình hình mưa còn tiếp diễn, anh đã dự tính thay đổi lịch trình đến công ty.

Thay vì chọn đường ngắn nhất, anh đã quyết định đi đường vòng hướng cầu Thanh Trì để đến công ty ở khu vực Yên Sở.

Anh Thủy bỏ cuộc, quay xe trở về nhà (Ảnh: NVCC).

Nhớ lại hành trình 4 giờ đạp phanh, nhấn ga cứng chân trên xe, anh Thủy cảm thán: "Một buổi sáng đi làm mà tôi gặp quá nhiều tuyến đường ngập úng và các phương tiện giao thông gần như đứng im, di chuyển rất khó khăn".

Lúc ra bãi gửi lấy ô tô, anh thấy nước đã dâng lên nửa bánh xe. Đồng hồ điểm 7h30, anh đã di chuyển lên đường trên cao, nút Cổ Nhuế. Từ lúc này, xe của anh Thủy đứng yên tại chỗ tròn 1 giờ.

Sau 2km đi lại được, anh tiếp tục kẹt xe thêm 1 giờ nữa. Đến nút giao Hoàng Quốc Việt, anh Phạm Xuân Thủy quyết định quay về nhà.

"Nếu tiếp tục chờ đợi để di chuyển thì có lẽ đến cuối giờ chiều tôi mới có thể đặt chân đến công ty. Vì vậy, tôi đã quyết định quay về nhà sau nhiều tiếng đồng hồ kiên nhẫn trên đường cả buổi sáng", anh Thủy cho hay.

Tắc đường trên vành đai 3 (Ảnh: NVCC).

Tưởng hành trình quay đầu về nhà sẽ suôn sẻ vậy mà gần trưa, anh vẫn gặp cảnh tắc đường nghiêm trọng khi đi đến đoạn đường gần công viên Hòa Bình.

Tắc nối tắc như vậy, đúng 12h, anh Thủy mới có thể về đến nhà, sau nhiều giờ lênh đênh trên các cung đường thủ đô. Trong khi đó ngày thường, với 18km đến công ty, anh chỉ mất khoảng 50 phút.

Trong một ngày "thất trận", không chỉ riêng anh, mà rất nhiều nhân viên công sở khác đã phải chịu thua, lỡ hẹn, xin nghỉ do mưa ngập diện rộng.