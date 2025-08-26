Sếp gọi báo nghỉ làm, nhân viên bật dậy, choáng vì quanh nhà là biển nước

Lúc này, chị P.N. mới bật dậy, nhìn ra cửa sổ, qua màn mưa, thấy quanh khu chung cư đã chìm trong biển nước đục ngầu. Cả đêm trời đổ mưa không ngớt dẫn đến trận ngập nặng lâu lắm cư dân khu chung cư mới lại chứng kiến.

Làm việc tại công ty cổ phần về lĩnh vực xây dựng nằm trên đường Láng Hạ, chị N. thoáng mừng thầm vì nếu sếp không báo cũng buộc phải xin nghỉ hôm nay. Bởi các hướng đường từ nhà chị ở phường Dương Nội đến công ty đều ngập trong biển nước. Không ít những khu vực, nước ngập đến lưng bánh ô tô.

"Công ty tôi ít người, lãnh đạo lại rất tâm lý nên cho nhân viên nghỉ không bị trừ lương, cũng như không trừ vào nghỉ phép năm", chị N. cho hay.

Khu vực chị N. sinh sống ngập trong biển nước (Ảnh: NVCC).

Theo chị N., đến 9h, khu vực chị sinh sống tiếp tục mưa lớn, chưa có dấu hiệu ngừng. Chị dự liệu khả năng nước ngập có thể dâng lên cao hơn nữa. Nửa buổi sáng ở nhà, nữ nhân viên đã ngong ngóng mong nước sớm rút để người dân có thể trở lại cuộc sống sinh hoạt và làm việc bình thường.

Đường gom đại lộ Thăng Long ngập nặng (Ảnh: Hoa Lê).

Khu vực chị Đinh Thúy Hoàn sinh sống ở xã An Khánh (Hà Nội) bỗng chốc bị cô lập trong biển nước từ sớm ngày 26/8. Làm việc trong lĩnh vực giáo dục, hôm nay là ngày chị phải có mặt tại trường học lúc 6h.

Vì vậy, 5h chị đã dậy để chuẩn bị đến cơ quan. Đứng trên ban công của chung cư, lòng chị bồn chồn khi thấy lối đi đường gom Đại lộ Thăng Long đã sóng sánh trong màu nước đỏ quạch. Còn lối đi duy nhất từ chung cư đến khu vực làm việc ở phường Xuân Phương thì đang trong cảnh nước đã dâng cao đến hông người lớn.

Đoạn đường di chuyển đến nơi làm việc chỉ 4km nhưng chị Hoàn bất lực đứng nhìn vì ngả nào cũng ngập sâu mà mưa vẫn tiếp tục nặng hạt. Không còn cách nào khác, gần 6h, chị gọi xin nghỉ phép.

Từ đầu năm đến nay, đây là lần ngập sâu nhất mà chị N. từng thấy. Sự cố trong giờ cao điểm sáng ảnh hưởng không nhỏ đến công việc của người dân trong khu vực.

Lối đi duy nhất đến công sở của chị Hoàn mênh mông nước (Ảnh: Hoa Lê).

Do ảnh hưởng bão Kajiki (bão số 5) và hoàn lưu bão, suốt đêm qua đến sáng nay, Hà Nội có mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường, phố ngập sâu, giao thông đi lại khó khăn.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, sau cơn mưa lớn kéo dài suốt đêm nhiều tuyến đường như từ ngoại thành đến các quận trung tâm như Ông Ích Khiêm, Tố Hữu, Nguyễn Trãi, Lương Thế Vinh,... chìm trong biển nước.

Nhiều ô tô phải nhờ xe cứu hộ giao thông giải cứu (Ảnh: Hoa Lê).

Trong sáng nay Hà Nội vẫn tiếp diễn mưa lớn, gây ngập sâu và ùn tắc nghiêm trọng tại nhiều tuyến phố trong giờ cao điểm.