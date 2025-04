Điểm danh 9 tỉnh có số người chết vì tai nạn lao động cao nhất năm qua

Thông tin trên được lãnh đạo Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) cho biết tại buổi họp báo sáng 9/4 về tình hình tai nạn lao động năm 2024 và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025.

Theo lãnh đạo Cục Việc làm, công tác an toàn, vệ sinh lao động đang đối mặt với nhiều thách thức lớn. Số vụ tai nạn lao động, số người bị nạn và số sự cố nghiêm trọng đều có dấu hiệu gia tăng đáng lo ngại so với năm 2023.

Theo tổng hợp báo cáo của 62/63 tỉnh, thành phố, trong năm 2024, toàn quốc xảy ra 8.286 vụ tai nạn lao động, tăng 892 vụ so với năm 2023, làm 8.472 người bị nạn, tăng 919 người.

Hiện trường vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 7 công nhân tử vong và 3 người bị thương nặng ở Yên Bái chiều 22/4/2024 (Ảnh: Văn Yên).

Số liệu trên bao gồm cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.

Trong đó, có 675 vụ tai nạn lao động chết người, tăng 13 vụ so với năm 2023; số người tử vong là 727 người, tăng 28 trường hợp; 1.690 người bị thương nặng, giảm 30 người.

Các địa phương có số người chết vì tai nạn lao động cao nhất năm 2024 (bao gồm cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực lao động không có hợp đồng) là TPHCM, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bình Phước, Long An và Thái Bình.

Đáng chú ý, trong năm 2024, số vụ tai nạn lao động chết người và số người tử vong trong khu vực lao động không có hợp đồng đã giảm so với năm 2023. Tuy nhiên, ở khu vực có quan hệ lao động, cả hai chỉ số này lại ghi nhận xu hướng tăng.

Phân tích từ các biên bản điều tra tai nạn lao động chết người, Bộ Nội vụ thống kê, những lĩnh vực sản xuất kinh doanh thường xuyên xảy ra tai nạn lao động chết người là khai thác mỏ, khai thác khoáng sản, xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí, luyện kim, dịch vụ, dệt may và da giày.

Theo báo cáo sơ bộ từ các địa phương, tổng thiệt hại về vật chất do tai nạn lao động trong năm 2024 (bao gồm chi phí thuốc men, mai táng, bồi thường cho gia đình người chết và người bị thương...) ước tính trên 42.565 tỷ đồng, tăng khoảng 26.208 tỷ đồng so với năm 2023.

Thiệt hại về tài sản ghi nhận trên 492 tỷ đồng, giảm khoảng 230 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Tổng số ngày công bị mất do tai nạn lao động là 154.759 ngày, tăng khoảng 4.989 ngày so với năm 2023.

Số ngày nghỉ bình quân do tai nạn lao động tính trên mỗi người lao động trong năm 2024 là khoảng 19 ngày, giảm khoảng 3 ngày so với năm 2023.

Lý giải về việc 9 địa phương có số người tử vong do tai nạn lao động cao nhất năm 2024, ông Nguyễn Vân Yên - Trưởng phòng Kiểm tra và Quản lý rủi ro (Cục Việc làm) - cho biết đây là những địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp, sử dụng lượng lớn lao động, nên nguy cơ tai nạn lao động cao hơn so với các tỉnh ít khu công nghiệp.

Theo ông Yên, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc nhiều người sử dụng lao động chưa quan tâm đúng mức đến công tác quản lý, kiểm soát nguy cơ, rủi ro theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, một bộ phận lớn người lao động chưa được huấn luyện đầy đủ về an toàn, vệ sinh lao động, còn thiếu kiến thức, kỹ năng làm việc an toàn, và chưa hình thành tác phong công nghiệp cần thiết.

Bên cạnh đó, tại một số địa phương, chính quyền cơ sở vẫn chưa thực sự chú trọng, bố trí nguồn lực phù hợp cho công tác an toàn, vệ sinh lao động.