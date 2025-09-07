Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ thông tin về vụ mộ liệt sỹ ở nghĩa trang bị đục phá

Vừa qua, dư luận xôn xao trước hình ảnh một số phần mộ tại nghĩa trang liệt sỹ Đồng Xuân (xã Thanh Ba, Phú Thọ) bị hư hại.

Ngay sau khi nắm bắt được thông tin, Sở Nội vụ ban hành văn bản đề nghị Chủ tịch UBND xã Thanh Ba khẩn trương chỉ đạo, kiểm tra, rà soát xác minh báo cáo bằng văn bản về nội dung này. Cơ quan quản lý đồng thời cử lãnh đạo Sở và cán bộ chuyên môn trực tiếp làm việc với UBND xã Thanh Ba.

Theo báo cáo của UBND xã Thanh Ba, việc tháo dỡ, đục phá mộ liệt sỹ ở nghĩa trang Đồng Xuân bắt đầu từ ngày 30/7, nằm trong dự án cải tạo, sửa chữa công trình này.

Ngay sau khi phát hiện việc sửa chữa nói trên, UBND xã Thanh Ba đã yêu cầu dừng thực hiện vì chưa nhận được bàn giao hồ sơ từ UBND xã Đồng Xuân (cũ).

Đến ngày 8/8, đại diện của UBND xã Đồng Xuân cũ cùng cán bộ liên quan đã bàn giao hồ sơ dự án cho UBND xã Thanh Ba và UBND xã Thanh Ba giao cho Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công tiếp nhận, rà soát, kiểm tra toàn bộ hồ sơ, kế hoạch thi công và các thủ tục pháp lý có liên quan để tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công đã ký phụ lục hợp đồng với đơn vị thi công về việc điều chỉnh chủ đầu tư dự án và đề nghị đơn vị tiếp tục thực hiện cải tạo sửa chữa.

Sáng 4/9, UBND xã Thanh Ba đã tổ chức buổi gặp mặt, trao đổi đối thoại với đại diện thân nhân các gia đình liệt sỹ có phần mộ tại nghĩa trang để lắng nghe ý kiến của từng gia đình.

Tại buổi làm việc, đại diện thân nhân các liệt sỹ phản ánh chưa nắm bắt được thông tin sửa chữa, tôn tạo nghĩa trang liệt sỹ Đồng Xuân, đóng góp các ý kiến với xã Thanh Ba để rút kinh nghiệm thực hiện tốt hơn dự án.

Đại diện thân nhân các liệt sỹ bày tỏ sự đồng thuận, ủng hộ chủ trương sửa chữa, tu bổ nghĩa trang, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai để công trình sớm hoàn thành, đảm bảo tính trang nghiêm, thành kính.

Sau buổi gặp mặt, trao đổi, đối thoại với đại diện thân nhân các gia đình liệt sỹ có phần mộ tại nghĩa trang, UBND xã Thanh Ba cam kết thời gian khắc phục, hoàn thành chỉnh trang các ngôi mộ, trong đó thực hiện thi công ngay 3 ngôi mộ đang dang dở, dự kiến thời gian hoàn thành tổng thể dự án là quý IV/2025 (hoàn thành trước Tết Nguyên đán như đề nghị của đại diện các thân nhân liệt sỹ).

Báo cáo UBND tỉnh về diễn biến sự việc, Sở Nội vụ cũng khẳng định tiếp tục cùng các cơ quan chức năng đôn đốc UBND xã Thanh Ba thực hiện dự án Cải tạo, sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ đảm bảo đúng quy định.