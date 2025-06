2 liệt sỹ ở Thanh Hóa được xác định danh tính thông qua ADN

Đây là 2 trường hợp liệt sỹ đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa được nhận diện thông qua ngân hàng Gen (ADN), sử dụng phương pháp thu nhận mẫu sinh phẩm giám định ADN.

Thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Sở Nội vụ và chính quyền địa phương tổng rà soát, xác minh, thu thập thông tin thân nhân liệt sỹ, đồng thời cập nhật dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cán bộ chiến sĩ Công an Thanh Hoá trực tiếp đến các gia đình liệt sỹ có thân nhân già yếu, không đi lại được để thu nhận ADN (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Qua rà soát, toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 37.720 liệt sỹ chưa xác định được thông tin, với tổng số 39.137 trường hợp thân nhân cần thu nhận mẫu ADN.

Lực lượng Công an đã không quản ngại khó khăn, vượt hàng trăm cây số đến tận các bản làng vùng cao, biên giới để thu nhận mẫu sinh phẩm. Đến nay, đã có 933 mẫu ADN được thu nhận và gửi về trung tâm giám định Gen.

Quá trình đối chiếu, phân tích tại ngân hàng Gen do Viện pháp y Quốc gia cung cấp với dữ liệu thân nhân liệt sỹ của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), phát hiện 16 trường hợp ADN hài cốt liệt sỹ an táng tại nghĩa trang Đức Cơ (Gia Lai) có dấu hiệu trùng khớp (qua dòng họ mẹ) với ADN của 30 thân nhân liệt sỹ.

Trong số này, có hai liệt sỹ quê Thanh Hóa là Trịnh Văn Hai (SN 1952, quê xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc) và Trịnh Quang Lâm (SN 1952, quê xã Nga An, huyện Nga Sơn).

Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phối hợp rà soát, so khớp và xác định thành công danh tính cho hai liệt sỹ.

Ngày 27/6, Cục Người có công (Bộ Nội vụ) đã thông báo đến gia đình các liệt sỹ về kết quả giám định mẫu sinh phẩm thân nhân và mẫu hài cốt của liệt sỹ Trịnh Văn Hai và Trịnh Quang Lâm là trùng khớp.

Thành quả này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần “đền ơn đáp nghĩa” và tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Đồng thời, khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng công an trong hành trình kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai bằng trái tim và trách nhiệm.

Thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ tại trạm thu nhận cố định ở thành phố Thanh Hóa (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Việc xác định được danh tính hai liệt sỹ Trịnh Văn Hai và Trịnh Quang Lâm cũng mở ra cơ hội tìm kiếm cho nhiều gia đình liệt sỹ trên khắp cả nước.

Kết quả này là minh chứng cho việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa và tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an Thanh Hóa trong triển khai Đề án xác định danh tính liệt sỹ thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN.

Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tập trung phối hợp triển khai kế hoạch cao điểm thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sỹ chưa xác định được thông tin trên địa bàn.

Mục tiêu là xác định thêm danh tính liệt sỹ, thắp lên niềm hy vọng cho các gia đình, góp phần cùng lực lượng công an cả nước và các ban ngành chức năng đạt mục tiêu sớm hoàn thành giám định hơn 20.000 hài cốt liệt sỹ, phấn đấu xác định danh tính ít nhất 60% liệt sỹ trong các nghĩa trang - theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị ra mắt ngân hàng Gen liệt sỹ vào tháng 7/2024.