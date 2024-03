Quán nhậu ế vêu chờ dẹp tiệm: Chủ xoay cách đưa khách về để cứu quán

Xoay vần cứu quán

"Quán giữ xe gửi lại qua đêm miễn phí cho khách đã uống rượu bia. Có nhân viên đưa khách về tận nhà từ 17 đến 22h" - tấm biển đề dòng chữ quảng bá dịch vụ chăm sóc khách hàng của quán nhậu 219 trên đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, TPHCM khiến thực khách đi ngang thích thú ghé vào.

Chủ quán nhậu 219 có thêm dịch vụ này từ trước Tết Nguyên đán 2024. Mọi nhân viên tại quán đều được điều động, luôn sẵn sàng để thay phiên nhau chở khách về.

Quán nhậu tổ chức dịch vụ đưa khách về tận nhà, giữ xe qua đêm miễn phí để níu chân thực khách (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thậm chí, quán nhậu còn triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, giao "mồi nhậu" tận nơi miễn phí để cứu quán trước đà giảm doanh thu.

Từ sau giai đoạn Covid-19 đến nay, nhà hàng Sơn Thủy (quận 3) cũng đã triển khai dịch vụ đưa khách say về nhà miễn phí. Ông Lương Nghĩa Trí, đại diện nhà hàng, cho biết công ty "mẹ" của quán đã thành lập riêng đội tài xế chuyên chở khách say cho các nhà hàng, với số lượng khoảng 200 nhân viên.

"Mỗi nhà hàng có 15 nhân viên lái xe túc trực, chia làm 2 nhóm gồm tài xế xe ô tô và xe máy. Trong trường hợp một nhà hàng quá đông khách, công ty sẽ điều động thêm tài xế trong đội đến hỗ trợ", ông Trí chia sẻ.

Nhiều quán nhậu ế vêu, chủ quán phải tìm mọi cách để xoay xở (Ảnh: Nguyễn Vy).

Đại diện nhà hàng cho hay vài năm qua, quán cũng ghi nhận doanh thu giảm so với trước do thực khách thắt chặt chi tiêu, giảm khẩu phần ăn. Tuy nhiên, vì nhà hàng vốn có nguồn khách quen, lại vừa có thêm dịch vụ chở khách say về miễn phí nên tình hình kinh doanh vẫn có nhiều dấu hiệu tích cực.

Từ cuối tháng 11/2023 đến nay, chuỗi nhà hàng Warning Zone cũng triển khai đội tài xế chở thực khách dùng rượu bia ở quán về nhà miễn phí. Tất cả chi nhánh của nhà hàng đều có bãi xe lớn để khách có thể gửi xe qua đêm miễn phí.

Ngoài ra, nhà hàng còn có thêm dịch vụ giao hàng, phục vụ tiệc ăn uống tại nhà để níu chân thực khách.

Trên các đoạn đường như Nơ Trang Long, Phan Huy Ích,… nhiều quán nhậu đề biển giảm giá. Không ít quán còn phối hợp vừa mở quán nhậu buổi tối, vừa bán thức ăn buổi sáng để kiếm thêm doanh thu "gồng" việc kinh doanh.

Thực khách ít dùng dịch vụ lái thuê, đưa về

Theo chủ quán nhậu 219, mặc dù đã triển khai nhiều chương trình ưu đãi, dịch vụ đưa đón khách say nhưng tình hình kinh doanh vẫn vô cùng ế ẩm.

"Quán của tôi chủ yếu là khách quen, biết dịch vụ này rồi truyền miệng nhau cùng đến. Số lượng khách cần đến dịch vụ cũng khá ít. Vì bây giờ nếu thật sự muốn đi nhậu, họ cũng tự ý thức đi xe ôm công nghệ để không lái xe khi say xỉn", chủ quán nói.

Người này bộc bạch rằng lượng khách và doanh thu của quán giảm hơn 50% so với trước. Nhiều đêm, anh và nhân viên ngán ngẩm, nhìn dòng xe tấp nập qua lại trong khi quán không có nổi một vị khách.

Dù đã thử mọi cách, không ít quán nhậu vẫn đìu hiu, chủ quán ngán ngẩm chờ ngày... dẹp tiệm (Ảnh: Nguyễn Vy).

"Giờ tới đâu hay tới đó, chúng tôi cũng thử nhiều khách nhưng quán vẫn rất ế ẩm, chủ yếu chỉ trông chờ vào ngày cuối tuần", chủ quán thở dài, nói.

Anh Đạt (30 tuổi, quê tại tỉnh Quảng Ngãi), quản lý Tiệm ốc Vee trên đường Phạm Văn Đồng (quận Gò Vấp) cũng rầu rĩ khi chứng kiến cảnh ế ẩm.

Quán nhậu có 12 bàn, chỉ 1 bàn có khách. Cảnh đìu hiu khiến anh Đạt dẹp luôn chiếc loa phát nhạc, bầu không khí xung quanh lặng phắc.

Không "gồng" nổi cảnh ế ẩm, nhiều quán nhậu sang tên, đổi chủ (Ảnh: Nguyễn Vy).

Làm quản lý hơn 12 năm, anh Đạt chưa từng chứng kiến cảnh ế ẩm đến thế. Nhiều năm qua, quán nhậu có thể kiếm chí ít 15 triệu đồng/ngày. Vào các dịp lễ, Tết, doanh thu có thể lên đến 30 triệu đồng/ngày.

Thực khách thời điểm ấy ra vào liên tục, quán phải thuê thêm nhân viên thời vụ, mở đến 2h. Giờ đây, chỉ mới 0h là quán đã phải đóng cửa.

"Mỗi tháng, chi phí để vận hành quán nhậu lên đến 30 triệu đồng. Vậy mà từ năm ngoái đến nay, có những ngày doanh thu chưa đến 1 triệu đồng. Thực tế việc kinh doanh hầu như tháng nào cũng lỗ.

Phố đã "lên đèn" nhưng những quán nhậu vốn sôi động nhất TPHCM vẫn đìu hiu (Ảnh: Nguyễn Vy).

Chị Kim Anh, chủ quán Ốc Mười Em (đường Phạm Văn Đồng, quận Gò Vấp) cũng ngán ngẩm khi quán nhậu tháng nào cũng phải gồng lỗ 40-60 triệu đồng/tháng. Từ tháng 6/2023 đến nay, doanh thu và lượng khách của quán giảm 30-40%.

"Tôi nghĩ nguyên nhân chính là do khủng hoảng kinh tế, nhiều người mất việc, giảm thu nhập nên không còn chi tiêu cho những dịch vụ hưởng thụ, giải trí như quán nhậu nữa.

Thực tế, khách hàng của tôi phần lớn làm việc ở các lĩnh vực bất động sản. Giờ ngành này đang sa thải rất nhiều người nên chắc chắn lượng khách đến quán tôi phải giảm", chị Kim Anh nhận định.