Bí quyết làm ở Việt Nam vẫn nhận lương Nhật

Từ công nhân tay chân đến kế toán công ty niêm yết

Sáng thứ 2, Phan Thủy, 26 tuổi, thức dậy ở quê nhà Hà Tĩnh, bật máy tính lên, kết nối với công ty ở Nhật để bắt đầu công việc mới. Cô đang làm kế toán toàn thời gian cho một doanh nghiệp ở Nhật, với mức lương hơn 70 triệu đồng/tháng, hợp đồng vô thời hạn.

"Giờ Nhật sớm hơn Việt Nam 2 tiếng nên mình bắt đầu ngày làm việc sớm hơn. Sau khi kết thúc ca làm việc buổi sáng thì mình còn thời gian để làm thêm một số công việc tự do khác", Thủy chia sẻ.

Ngoài công việc toàn thời gian, Thủy còn nhận làm cố vấn kế toán cho một công ty công nghệ thông tin Việt Nam tại Nhật. Thời gian linh hoạt, cô cho biết cảm thấy hạnh phúc khi được ở gần giúp đỡ gia đình nhưng vẫn được làm điều mình muốn.

Tuy nhiên, để đạt được những kết quả này, Thủy đã trải qua một hành trình nỗ lực bền bỉ và không ngại dấn thân để nắm bắt cơ hội.

Phan Thủy hiện làm kế toán toàn thời gian cho một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ô tô Nhật Bản (Ảnh: NVCC).

Sau một học kỳ dở dang tại Học viện Ngân hàng, Thủy nhận ra bản thân muốn thay đổi cuộc sống nên đã quyết định sang Nhật du học và làm thêm tại xưởng đóng gói, quán ăn... Đại dịch Covid-19 cùng nhiều biến cố khiến cô phải xoay xở để vừa học vừa làm, trả hết nợ và tìm hướng đi mới.

"Lúc đó tôi nhận ra nếu cứ tiếp tục làm công việc tay chân, tôi sẽ không phát triển được. Tôi bắt đầu tìm hiểu cách để được làm văn phòng ở Nhật, tự học các kỹ năng và chứng chỉ cần thiết", cô chia sẻ.

Từ những kiến thức tự học, cô đăng ký học trung cấp xuất nhập khẩu, rồi nhanh chóng xin được việc tại văn phòng luật, văn phòng kế toán - bước đệm cho công việc hiện tại: làm kế toán cho các doanh nghiệp chuẩn bị niêm yết trên sàn chứng khoán.

"Cơ hội kế toán thì nhiều nhưng nếu mình có kỹ năng làm cho các doanh nghiệp chuẩn bị lên sàn chứng khoán, mức lương sẽ cao hơn", Thủy cho biết.

Điều đặc biệt, công ty này cho phép làm việc từ xa toàn thời gian, miễn là đảm bảo chất lượng công việc. Nhờ vậy, cô có thể về Việt Nam dài ngày nhưng vẫn duy trì công việc, nhận lương Nhật đều đặn hàng tháng.

Kết quả của ngày hôm nay là một hành trình nỗ lực bền bỉ (Ảnh: NVCC).

Cơ hội không tự đến, phải đi tìm

Theo Thủy, điều quan trọng nhất không phải là tiếng Nhật giỏi hay bằng cấp cao, mà là chủ động tìm kiếm và nắm bắt cơ hội.

"Cơ hội sẽ ít khi tự gõ cửa. Tôi lên tất cả các nền tảng mạng xã hội, website tuyển dụng để tìm việc. Có những vị trí yêu cầu cao hơn năng lực hiện tại, tôi vẫn mạnh dạn liên hệ, trình bày khả năng và đề nghị làm thử", cô kể.

Chính sự chủ động đó giúp cô có thêm nhiều công việc bên lề: cố vấn kế toán cho một công ty IT Việt Nam tại Nhật, hỗ trợ kế toán cho các startup chưa có bộ phận nội bộ, thậm chí nhận thêm việc phiên dịch.

"Tôi mới làm ở công ty hiện tại chưa đầy một năm nhưng đã được tăng lương hai lần, tổng cộng thêm 20 triệu đồng mỗi tháng, vì những đóng góp cho công ty. Dù mới tốt nghiệp, tôi vẫn được cấp trên đánh giá cao khi góp phần giúp công ty ký được nhiều hợp đồng trong lĩnh vực kế toán", Thủy kể.

Phan Thủy chủ động đề nghị được làm thử một công việc yêu cầu cao hơn so với năng lực hiện tại để thử thách bản thân (Ảnh: NVCC).

Bí quyết tiếp theo là liên tục học hỏi. Ngoài giờ làm việc, cô dành ít nhất 2 tiếng mỗi ngày để học thêm tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc kỹ năng chuyên môn.

"Kế toán bình thường ở Nhật chỉ cần trình độ tiếng Nhật tương đương N3 là có thể giao tiếp và làm việc. Nhưng kế toán cho công ty niêm yết đòi hỏi tiếng Nhật ở mức N1 và kỹ năng thuyết trình, báo cáo", cô nói.

Những trải nghiệm làm part-time tại văn phòng luật hay kế toán tổng hợp cho nhiều doanh nghiệp trước đây giúp cô nhanh chóng thích nghi với quy trình và quy định riêng của từng công ty.

"Vào một công ty mới, tôi coi mình như tờ giấy trắng, học lại từ đầu, cái gì không biết thì tra cứu hoặc hỏi đồng nghiệp", cô chia sẻ.

Làm việc từ xa giúp tiết kiệm thời gian đi lại, tự chủ về giờ giấc và địa điểm. Nhưng theo cô, áp lực cũng không ít, đặc biệt là khi phải đảm nhận nhiều công việc cùng lúc.

"Có khi bên này áp lực công việc khiến tôi mệt mỏi, ảnh hưởng đến động lực làm việc ở bên kia", cô nói.

Một khó khăn khác là giao tiếp với đối tác Nhật. Dù hiểu ý và có lời giải đáp, đôi khi cô vẫn thiếu vốn từ chuyên ngành để diễn đạt trọn vẹn.

"Sau những buổi họp như vậy, tôi tự đặt áp lực phải học thêm từ vựng và cách diễn đạt để cải thiện", cô nói.

Nhìn lại hành trình, cô cho rằng yếu tố quyết định là dám bước ra khỏi vùng an toàn. Từ khi quyết định nghỉ học ở Việt Nam để sang Nhật bắt đầu một hành trình mới, đến khi tự học một chuyên ngành khác để tìm kiếm cơ hội mới, cô nhận thấy nếu không chủ động thì sẽ không bao giờ đạt được kết quả như hôm nay.

Dám bước ra khỏi vùng an toàn đưa Thủy đến với nhiều trải nghiệm mới (Ảnh: NVCC).

"Nhiều bạn ngại vì sợ mình không đủ năng lực. Nhưng nếu không thử, sẽ không bao giờ biết mình làm được đến đâu", cô nói.

Theo cô, làm việc từ Việt Nam nhưng nhận lương Nhật không phải là điều quá xa vời, nhưng đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng như kỹ năng chuyên môn vững, ngoại ngữ đủ để giao tiếp và làm việc, cùng thái độ chủ động tìm kiếm, tạo dựng mối quan hệ. Một khi hội đủ các yếu tố, cơ hội sẽ mở ra, thậm chí nhiều hơn mức hình dung của mỗi người.