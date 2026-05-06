Đề xuất bỏ tiêu chí "đặc biệt dũng cảm" khi xét liệt sỹ, thương binh

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Theo hồ sơ thẩm định do Bộ Nội vụ xây dựng, việc sửa đổi nhằm tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn, phù hợp hơn với yêu cầu tổ chức thực hiện chính sách người có công hiện nay.

Bỏ tiêu chí "lan tỏa rộng rãi trong xã hội"

Một trong những nội dung đáng chú ý là dự thảo sửa đổi điểm k khoản 1 Điều 14 và điểm k khoản 1 Điều 23 của Pháp lệnh hiện hành.

Theo quy định hiện nay, trường hợp được xem xét công nhận liệt sỹ hoặc thương binh là người đặc biệt dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của Nhân dân hoặc ngăn chặn, bắt giữ người có hành vi phạm tội, là tấm gương có ý nghĩa tôn vinh, giáo dục, lan tỏa rộng rãi trong xã hội.

Dự thảo đề xuất sửa thành "dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của Nhân dân hoặc dũng cảm ngăn chặn, bắt giữ người có hành vi phạm tội".

Theo Bộ Nội vụ, việc chỉnh lý được thực hiện theo đề nghị của Bộ Quốc phòng. Theo đó, cụm từ "đặc biệt dũng cảm" và yêu cầu "là tấm gương có ý nghĩa tôn vinh, giáo dục, lan tỏa rộng rãi trong xã hội" là những yếu tố định tính rất khó triển khai trong thực tiễn.

Dự thảo cũng sửa đổi quy định liên quan đến nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm. Cụ thể, thay cụm "đấu tranh chống tội phạm" bằng "đấu tranh phòng, chống tội phạm".

Theo giải trình của Bộ Nội vụ, việc bổ sung cụm "phòng, chống" được thực hiện theo đề nghị của Bộ Công an, do "trong thực tiễn công tác phòng ngừa tội phạm cũng rất quan trọng".

Đề xuất sửa một số tiêu chí công nhận liệt sỹ, thương binh (Ảnh: HHTGĐLS).

Điều chỉnh một số điều kiện công nhận liệt sỹ

Dự thảo cũng sửa đổi quy định liên quan trường hợp hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở vùng đặc biệt khó khăn.

Hiện nay, điểm h khoản 1 Điều 14 quy định trường hợp "do ốm đau, tai nạn không thể cứu chữa kịp thời khi đang trực tiếp làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa bàn biên giới, trên biển, hải đảo có điều kiện đặc biệt khó khăn..."

Ngoài ra, dự thảo còn sửa quy định về công nhận liệt sỹ đối với trường hợp thương binh, người hưởng chính sách như thương binh tử vong do vết thương tái phát. Theo quy định hiện hành, ngoài điều kiện tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên, hồ sơ còn yêu cầu có bệnh án điều trị vết thương tái phát của bệnh viện tuyến huyện trở lên và biên bản kiểm thảo tử vong.

Dự thảo đề xuất bỏ các yêu cầu này, chỉ giữ điều kiện "do vết thương tái phát là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh... có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên".

Trong hồ sơ góp ý, Bộ Quốc phòng từng đề xuất mở rộng thêm điều kiện công nhận liệt sỹ, thương binh đối với người được giao làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh nếu bị thương hoặc hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo đề nghị giữ nguyên dự thảo hiện tại. Bộ Nội vụ cho rằng việc công nhận người có công cần hướng tới các trường hợp "thật sự đã dũng cảm, xả thân vì dân, vì nước", đồng thời cần bảo đảm "giá trị thiêng liêng, cao quý của danh hiệu người có công".