Gánh nặng lương hưu của Hàn Quốc có thể tăng gấp đôi trong năm 2048

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học lĩnh vực tài chính công Korea Journal of Public Finance, tỷ trọng chi ngân sách dành cho lương hưu cơ bản tại Hàn Quốc được dự báo sẽ tăng từ 3,08% vào năm 2026 lên 6,07% vào năm 2048, nếu các tiêu chí hiện hành không thay đổi. Tính theo quy mô GDP, mức chi này cũng có thể tăng hơn gấp đôi, từ 0,79% lên 1,70% trong cùng giai đoạn.

Hiện nay, công dân Hàn Quốc từ 65 tuổi trở lên, thuộc nhóm 70% có thu nhập thấp nhất, được nhận khoảng 340.000 won (tương đương khoảng 6 triệu đồng) mỗi tháng từ lương hưu cơ bản.

Nghiên cứu cho rằng Chính phủ cần chuyển sang cơ chế chi trả phân tầng, nhằm ưu tiên hỗ trợ nhiều hơn cho nhóm người cao tuổi có thu nhập thấp. Thực tế, khoảng 1/4 số người đang hưởng lương hưu hiện nay có mức sống cao hơn ngưỡng nghèo chính thức.

“Việc chi trả lương hưu cơ bản cho các nhóm không thực sự cần hỗ trợ có thể làm suy giảm hiệu quả quản lý tài chính công”, nghiên cứu nhấn mạnh.

Báo cáo cũng dẫn nhận định của Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD - Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) rằng phạm vi thụ hưởng lương hưu cơ bản tại Hàn Quốc hiện còn quá rộng, khi người dân nhận cùng một mức trợ cấp bất kể chênh lệch về thu nhập.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết đã bắt đầu xây dựng phương án cải cách lương hưu cơ bản, với mục tiêu đưa định hướng chính sách cụ thể vào đề xuất ngân sách trình Quốc hội vào tháng 9 năm tới.

Nghiên cứu đề xuất 3 phương án cải cách chính gồm:

Phương án thứ nhất là giảm dần tỷ lệ người đủ điều kiện hưởng, mỗi năm giảm 1%, hướng tới chỉ còn 50% người cao tuổi có thu nhập thấp nhất được nhận trợ cấp sau 20 năm. Theo đó, nhóm 30% thu nhập thấp nhất sẽ được tăng trợ cấp thêm 50%; nhóm 30-40% được giữ nguyên mức hiện tại; trong khi nhóm 40-70% sẽ bị cắt giảm.

Phương án thứ hai là giới hạn đối tượng thụ hưởng, chỉ áp dụng với những người có thu nhập bằng hoặc thấp hơn 50% thu nhập trung vị.

Phương án thứ ba là tích hợp lương hưu cơ bản vào hệ thống an sinh hiện hành (National Basic Livelihood Security System - hệ thống bảo đảm sinh hoạt cơ bản quốc gia) thông qua việc thiết lập khoản “trợ cấp sinh kế cho người cao tuổi”.

Theo đó, ngưỡng thu nhập đủ điều kiện sẽ được nâng từ 32% lên 40% thu nhập trung vị, giúp người cao tuổi thuộc diện bảo trợ nhận thêm trung bình khoảng 250.000 won (hơn 4,4 triệu đồng) mỗi tháng.

Kết quả phân tích cho thấy phương án thứ hai mang lại hiệu quả cắt giảm chi ngân sách lớn nhất, trong khi phương án thứ nhất giúp hạn chế cú sốc chính sách nhờ lộ trình điều chỉnh dần. Phương án thứ ba được đánh giá là vừa tiết kiệm ngân sách đáng kể, vừa tập trung hỗ trợ đúng nhóm người cao tuổi nghèo tuyệt đối.

Về dài hạn, nghiên cứu khuyến nghị nên tích hợp lương hưu cơ bản vào hệ thống trợ cấp sinh kế nhằm giải quyết tình trạng nghèo đói ở người cao tuổi trong một khuôn khổ chính sách thống nhất.

Một hướng cải cách khác được đề cập là nâng độ tuổi thụ hưởng trợ cấp. Báo cáo của Hongik University gửi Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc cho thấy việc nâng độ tuổi từ 65 lên cao hơn có thể giúp giảm chi ngân sách từ 200.000 tỷ đến 600.000 tỷ won.

Khảo sát do Viện Nghiên cứu Gallup Hàn Quốc thực hiện vào tháng 4 cũng cho thấy 59% người được hỏi ủng hộ việc nâng độ tuổi người cao tuổi lên 70.