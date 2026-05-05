Người ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp chú ý mốc thời gian trước 30/6

Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15 (có hiệu lực từ 1/7/2025) quy định người thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội có quyền ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện bảo hiểm xã hội.

Còn trường hợp ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và chế độ khác thì văn bản ủy quyền có hiệu lực tối đa là 12 tháng kể từ ngày xác lập việc ủy quyền. Văn bản ủy quyền phải được chứng thực theo quy định của pháp luật về chứng thực.

Đối với các trường hợp đã ủy quyền trước khi luật mới có hiệu lực, văn bản theo quy định cũ vẫn được sử dụng đến hết ngày 30/6. Sau thời điểm này, nếu người hưởng vẫn có nhu cầu ủy quyền, bắt buộc phải lập lại văn bản theo quy định mới.

Nhằm đảm bảo công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội diễn ra thông suốt, cơ quan bảo hiểm xã hội của Hà Nội đã triển khai chiến dịch cao điểm hỗ trợ người dân gia hạn ủy quyền nhận chế độ.

Cụ thể, trước yêu cầu phải xử lý kịp thời, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người thụ hưởng, Bảo hiểm xã hội cơ sở Sơn Tây ghi nhận 3.797 người đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng hết thời hạn ủy quyền.

Theo đó, cơ quan Bảo hiểm xã hội này phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường; Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội (Chi nhánh số 9, số 12) và Bưu điện Trung tâm Sơn Tây hướng dẫn người dân nắm rõ quy định mới.

Đồng thời, cơ quan Bảo hiểm xã hội cũng tổ chức thông báo trực tiếp, hỗ trợ người hưởng hoàn thiện lại giấy ủy quyền và chứng thực chữ ký theo đúng quy định.

Hà Nội hỗ trợ chứng thực chữ ký ủy quyền nhận lương hưu cho người cao tuổi, gia đình chính sách và người yếu thế (Ảnh: BHXH HN).

Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội cho biết, để đảm bảo việc nhận lương hưu, trợ cấp không bị gián đoạn, người dân cần sớm chủ động rà soát thời hạn giấy ủy quyền. Trường hợp không tiếp tục ủy quyền, người hưởng có thể chuyển sang nhận lương hưu và chế độ trực tiếp, đặc biệt là qua tài khoản cá nhân.

Nếu tiếp tục ủy quyền, hồ sơ cần có văn bản ủy quyền được chứng thực kèm theo mẫu đề nghị, trong đó ghi rõ thời hạn, nội dung ủy quyền; hình thức nhận tiền (tiền mặt hoặc qua tài khoản); thông tin ngân hàng và thông tin liên hệ của người được ủy quyền.

Người dân có thể nộp hồ sơ tại các bưu cục thuộc bưu điện trung tâm, cơ quan Bảo hiểm xã hội gần nhất hoặc các điểm tiếp nhận hồ sơ thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Đặc biệt, Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hành vi giả mạo, lừa đảo. Hiện nay, các đơn vị chức năng chỉ làm việc trực tiếp tại trụ sở, địa bàn dân cư hoặc thông qua các kênh chính thức.

Cơ quan bảo hiểm xã hội, Trung tâm Hành chính công và Bưu điện chỉ làm việc trực tiếp tại trụ sở hoặc các tổ dân phố. Cơ quan này không gửi đường link lạ, không yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân qua mạng xã hội hay ứng dụng nhắn tin. Người dân tuyệt đối không truy cập các liên kết không rõ nguồn gốc để tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trong bối cảnh mốc thời gian 1/7 đang đến gần, Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội và Bảo hiểm xã hội các cơ sở trên địa bàn thành phố đang đẩy nhanh tiến độ rà soát, hỗ trợ người dân. Tuy nhiên, để quyền lợi không bị ảnh hưởng, mỗi người vẫn cần chủ động phối hợp, hoàn thiện thủ tục đúng quy định, góp phần bảo đảm an sinh bền vững.

Hiện nay, Hà Nội có 606.801 người hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng. Trong đó, công tác chi trả qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt đạt tỷ lệ 99,56% (tương ứng 604.163 người); số lượng người nhận tiền mặt tại các điểm chi trả chỉ còn 2.638 người.