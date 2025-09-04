Hướng dẫn thực hiện BHYT đối với học sinh, sinh viên theo học tại TPHCM

Theo đó, HSSV đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn TPHCM (trừ những em đã tham gia BHYT theo các nhóm khác và HSSV là người nước ngoài không được cấp học bổng từ ngân sách nhà nước Việt Nam) phải tham gia BHYT theo diện HSSV.

Đối với HSSV đã tham gia BHYT hộ gia đình thì phải chuyển sang tham gia BHYT HSSV tại cơ sở giáo dục.

Số tiền đóng BHYT HSSV hằng tháng bằng 4,5% mức tham chiếu, trong đó, mức tham chiếu từ ngày 1/7 là 2.340.000 đồng.

Theo Bảo hiểm xã hội TPHCM, HSSV đăng ký tham gia và đóng BHYT tại cơ sở giáo dục đang theo học ngay từ đầu năm học, khóa học với các phương thức đóng như sau: 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng.

Cụ thể số tiền đóng BHYT HSSV như sau:

Trường hợp HSSV có thẻ BHYT hết hạn sử dụng vào các tháng còn lại trong năm 2025 hoặc chưa tham gia BHYT trước đó thì chỉ tham gia đóng BHYT cho những tháng còn lại đến ngày 31/12/2025. Sau đó thực hiện tham gia BHYT theo các phương thức trên cho cả năm 2026.

Đối với HSSV thuộc diện hộ cận nghèo tham gia BHYT tại địa phương, nếu HSSV chưa tham gia BHYT tại địa phương thì tham gia BHYT HSSV tại trường. Nếu sau đó HSSV được cấp thẻ theo đối tượng khác thì sẽ được hoàn trả theo quy định.

HSSV có thẻ BHYT thuộc các nhóm khác (thân nhân công an, quân đội; hộ nghèo; hộ cận nghèo…) nếu hết giá trị sử dụng thẻ BHYT và không tiếp tục tham gia theo nhóm khác thì tiếp tục tham gia theo nhóm HSSV ngay từ tháng tiếp theo tại cơ sở giáo dục đang theo học đến hết thời hạn chung của cơ sở giáo dục.