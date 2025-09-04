Học sinh, sinh viên vào năm học mới được hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT

Đây là điểm mới quan trọng được quy định trong Nghị định số 188/2025/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1/7.

Hơn 20,5 triệu học sinh, sinh viên được hưởng chính sách

Theo Nghị định số 188/2025/NĐ-CP, học sinh, sinh viên được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng bảo hiểm y tế.

Nhờ đó, năm học mới mỗi học sinh, sinh viên chỉ phải đóng tối đa khoảng 631.800 đồng/năm, tiết kiệm thêm 252.720 đồng/năm so với năm học trước.

Thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho thấy, cả nước có khoảng 20,5 triệu học sinh, sinh viên thuộc diện tham gia (chưa bao gồm con bộ đội, công an được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí).

Mỗi học sinh, sinh viên tiết kiệm thêm 252.720 đồng/năm chi phí đóng bảo hiểm y tế (Ảnh: BHXH).

Điều này đồng nghĩa, ngay trong năm học mới, khoảng 20,5 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ một nửa mức đóng bảo hiểm y tế.

Theo các chuyên gia, chính sách nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên tối thiểu 50% được xem là bước tiến đột phá trong việc thực hiện mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, đồng thời khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe thế hệ trẻ và bảo đảm an sinh xã hội.

Tác động sâu rộng của việc nâng mức hỗ trợ tối thiểu lên 50%

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Đức Hòa đánh giá, Luật Bảo hiểm y tế năm 2024 và Nghị định 188/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đã bổ sung nhiều nội dung quan trọng, nhằm mở rộng quyền lợi, tăng mức hỗ trợ và đơn giản hóa thủ tục cho người tham gia bảo hiểm y tế, trong đó có nhóm học sinh, sinh viên.

Việc Chính phủ quyết định nâng mức hỗ trợ tối thiểu lên 50% mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên không chỉ giúp giảm gánh nặng tài chính cho phụ huynh, mà sẽ mang lại nhiều tác động sâu rộng.

Thứ nhất, góp phần nâng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trong học đường, sớm hoàn thành mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia. Khi nhóm trẻ, khỏe mạnh tham gia đông đảo, Quỹ bảo hiểm y tế được củng cố bền vững hơn, thực hiện đúng nguyên tắc chia sẻ rủi ro giữa người trẻ với người cao tuổi.

Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên tối thiểu 50% được xem là bước tiến đột phá trong việc thực hiện mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân (Ảnh: Dân trí).

Thứ hai, bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế. Tất cả học sinh, sinh viên, không phân biệt hoàn cảnh gia đình, đều có quyền được chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh kịp thời. Điều này tạo sự an tâm cho phụ huynh và giúp các em tự tin học tập, vui chơi, rèn luyện thể chất.

Thứ ba, chính sách là một khoản đầu tư cho tương lai quốc gia. Một thế hệ trẻ khỏe mạnh cả thể chất và tinh thần sẽ trở thành nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước trong những thập kỷ tới.

Tại Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định 188/2025/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức, ông Dương Tuấn Đức, Trưởng ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhấn mạnh, điểm đáng chú ý trong Nghị định 188/2025/NĐ-CP là cụm từ “tối thiểu 50%”.

Điều này mở ra khả năng các địa phương, tùy điều kiện ngân sách, có thể quyết định mức hỗ trợ cao hơn. Một số tỉnh, thành phố đã và đang nghiên cứu chính sách hỗ trợ thêm từ nguồn ngân sách địa phương, quỹ khuyến học, hay nguồn xã hội hóa để giảm tối đa phần đóng góp của phụ huynh.

Theo ông Dương Tuấn Đức, với việc đồng hành của chính quyền địa phương và nhà trường có ý nghĩa rất lớn. Nếu địa phương hỗ trợ thêm, gánh nặng đối với phụ huynh càng giảm, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trong học đường càng nhanh chóng đạt mục tiêu.

Đồng thời, các chuyên gia cũng khuyến nghị phụ huynh nên lựa chọn phương thức đóng bảo hiểm y tế 12 tháng để đảm bảo quyền lợi xuyên suốt, tránh rủi ro quên hạn đóng. Nhiều trường hợp đóng 3 hoặc 6 tháng, khi đến hạn gia hạn quên đóng, nếu không may cần khám chữa bệnh sẽ không được hưởng quyền lợi.