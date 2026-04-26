Những nông dân biến thứ bỏ đi sinh ra tiền triệu

Thay vì đốt bỏ gây lãng phí, gây ô nhiễm môi trường, rơm rạ đang được nhiều hộ dân tại thôn Biểu Chánh (xã Tuy Phước Bắc, Gia Lai) tận dụng để phát triển mô hình trồng nấm rơm, mang lại nguồn thu nhập ổn định.

Ông Đinh Văn Thả (54 tuổi), một trong những hộ dân gắn bó lâu năm với nghề trồng nấm rơm, chia sẻ: "Trồng nấm rơm không giúp làm giàu nhanh chóng, nhưng mang lại nguồn thu nhập ổn định hơn nhiều so với cây lúa".

Nhiều hộ dân thôn Biểu Chánh, xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai “bỏ túi” tiền triệu (Ảnh: Doãn Công).

Theo ông Thả, mỗi đợt trồng khoảng 100 cuộn rơm có thể thu hoạch 100-150kg nấm tươi. Với giá bán sỉ 70.000-80.000 đồng/kg, doanh thu mỗi đợt đạt 7-10 triệu đồng. Nếu duy trì 4-5 đợt/tháng (tương đương 400-500 cuộn rơm), sau khi trừ chi phí, gia đình ông Thả có thể thu nhập 10-15 triệu đồng.

"Vào vụ chính, gia đình tôi duy trì 5-6 đợt/tháng. Chỉ cần 4 đợt đạt năng suất và giá ổn định có thể thu lãi 15 triệu đồng. Trồng nấm không làm giàu nhanh nhưng đủ sống, lại đỡ nặng nhọc hơn so với thợ hồ vì lớn tuổi vẫn theo được", ông Thả cho biết thêm.

Tuy nhiên, nghề trồng nấm cũng tiềm ẩn rủi ro. Rơm bị nhiễm khuẩn có thể khiến nấm không phát triển, dẫn đến mất trắng. Ngoài ra, người trồng nấm còn phụ thuộc vào thương lái, đặc biệt vào chính vụ khi giá thường bị ép xuống.

Ông Phan Văn Sính, Chi hội trưởng Nông dân thôn Biểu Chánh, cũng là một hộ trồng nấm tiêu biểu, cho biết thôn đã thành lập 3 tổ hội nghề nghiệp gồm trồng hoa mai, hoa cúc và nấm rơm, trong đó có gần 30 hộ chuyên canh nấm.

Gia đình ông Đinh Văn Thả có cuộc sống ổn định nhờ gắn bó với nghề trồng nấm rơm (Ảnh: Doãn Công).

Các tổ hội hoạt động hiệu quả, thành viên được tập huấn kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm, giúp quy trình sản xuất ngày càng bài bản từ xử lý, ủ rơm đến chăm sóc, thu hoạch.

Theo ông Sính, quy trình trồng nấm rơm khá đơn giản, thời gian sinh trưởng ngắn, chỉ khoảng 15 ngày từ lúc ủ rơm đến thu hoạch. Rơm sau khi thu gom được ngâm nước pha vôi bột, sau đó ủ 2-3 ngày để tạo nhiệt, giúp phân hủy, tiêu diệt mầm bệnh. Khi rơm "chín", người trồng rải thành từng luống, cấy giống, phủ kín để giữ ẩm và nhiệt độ.

"Trong suốt quá trình làm nấm rơm, nhiệt độ và độ ẩm phải được theo dõi chặt chẽ. Sau 10-12 ngày, nấm bắt đầu hình thành và cho thu hoạch rộ chỉ sau đó vài ngày. Nhờ chu kỳ ngắn, người trồng có thể xoay vòng nhiều đợt trong tháng, nâng cao hiệu quả kinh tế", ông Sính chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hoàng (vợ ông Sính) cho biết từ sau Tết Nguyên đán đến nay, giá nấm duy trì ổn định ở mức 80.000 đồng/kg. Đặc biệt, vào các ngày rằm, mùng một, nhu cầu tăng cao, giá có thể lên tới 100.000-120.000 đồng/kg.

Ông Phan Văn Sính đang tưới nước để giữ độ ẩm cho nấm phát triển (Ảnh: Doãn Công).

"Vào dịp rằm, mùng một, tôi thu hoạch 30-40kg nấm, mang đi chợ bán lẻ giá 140.000 đồng/kg, thu 4-5 triệu đồng, ngày thường cũng kiếm 2-3 triệu", bà Hoàng phấn khởi nói.

Ông Nguyễn Văn Phúc (59 tuổi) cho biết trước đây rơm chủ yếu dùng làm thức ăn cho trâu, bò hoặc bị đốt bỏ. Nay, rơm trở thành nguyên liệu có giá trị, được thu gom và bán lại với giá 20.000-25.000 đồng/cuộn, có thời điểm lên tới 37.000 đồng/cuộn.

Theo ông Phúc, nhu cầu tăng cao khiến nguồn rơm tại địa phương không đủ, nhiều cơ sở phải nhập thêm từ các tỉnh lân cận. Việc tận dụng phụ phẩm nông nghiệp không chỉ giúp giảm lãng phí mà còn tạo thêm nguồn thu cho người dân, góp phần phát triển kinh tế bền vững.