Phó giám đốc sở cùng hoa hậu livestream, chốt 1.000 đơn nông sản

Phiên livestream do Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và công nghệ số (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương) tổ chức tại xã Hội Phú nhằm quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ nông sản địa phương.

Ông Nguyễn Đình Kha, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai tham gia livestream cùng Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007 Trương Hồ Phương Nga (Ảnh: Hiền Mai).

Chương trình gồm 2 phiên phát sóng trực tiếp quy mô lớn đa nền tảng, kéo dài 2 giờ. Phiên livestream buổi sáng do Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007 Trương Hồ Phương Nga cùng ông Nguyễn Đình Kha, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Gia Lai dẫn dắt, tập trung giới thiệu các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng của tỉnh.

Phiên livestream buổi chiều có sự tham gia của những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội với nhiều chương trình ưu đãi, mã giảm giá và miễn phí vận chuyển trên nền tảng TikTok Shop.

Thông qua hình thức livestream kết nối các sàn thương mại điện tử, nông sản Gia Lai được giới thiệu trực tiếp đến người tiêu dùng trên cả nước, góp phần rút ngắn khoảng cách địa lý, mở rộng cơ hội tiêu thụ. Các sản phẩm tham gia chương trình được lựa chọn kỹ lưỡng, bảo đảm nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, bao bì và nhãn mác.

Toàn cảnh chương trình livestream quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm nông sản, kết nối các sàn giao dịch thương mại điện tử (Ảnh: Hiền Mai).

Bên cạnh quảng bá sản phẩm, chương trình còn tạo ra đơn hàng thực tế, giúp doanh nghiệp, hợp tác xã gia tăng doanh thu ngay trong phiên livestream.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Đình Kha, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai, khẳng định livestream không chỉ là xu hướng mà còn đang trở thành giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận thị trường nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân trong các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và hỗ trợ tiêu thụ nông sản trong thời gian tới.

Lãnh đạo UBND phường Hội Phú cho biết phiên livestream nêu trên đạt doanh thu hơn 200 triệu đồng, với gần 1.000 đơn hàng được chốt và thu hút hơn 32.000 lượt xem.