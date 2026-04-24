39 nhân viên an ninh hàng không được tuyển vào Công an nhân dân

Ngày 23/4, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ công bố quyết định tiếp nhận, tuyển chọn và trao quân hàm cho 39 nhân viên an ninh hàng không đang công tác tại Cảng hàng không Phù Cát (xã Phù Cát, Gia Lai) và Cảng hàng không Pleiku (phường Thống Nhất, Gia Lai) vào lực lượng Công an nhân dân.

Trong số 39 nhân sự được tiếp nhận có 16 người công tác tại Cảng hàng không Pleiku và 23 người thuộc Cảng hàng không Phù Cát.

Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai trao quân hàm cho 39 nhân viên an ninh hàng không vào lực lượng Công an nhân dân (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Những người được tuyển chọn vào lực lượng Công an nhân dân nêu trên được tiếp nhận công khai, minh bạch, đúng quy trình, bảo đảm các tiêu chuẩn chặt chẽ về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực công tác và sức khỏe.

Sau khi được tiếp nhận, các cán bộ, chiến sỹ được bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách, tiền lương, phụ cấp theo quy định và sẽ thực hiện việc bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các cán bộ, chiến sĩ mới được tuyển vào lực lượng Công an nhân dân nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Việc tiếp nhận các nhân viên an ninh hàng không vào lực lượng Công an nhân dân nhằm tăng cường hiệu quả quản lý, bảo đảm an ninh, an toàn tại các cảng hàng không, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, chúc mừng 39 nhân sự được tiếp nhận. Đại tá Sơn yêu cầu các cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng thích nghi với môi trường công tác trong lực lượng vũ trang, nghiêm chỉnh chấp hành điều lệnh Công an nhân dân, tận tụy với công việc, không ngừng tự học, rèn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ.