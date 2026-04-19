Trồng cây dây leo ngắn ngày, nông dân có thêm nguồn thu tiền triệu

Những ngày này, nhiều hộ nông dân tại làng Bãi Sở, xã Tam Quang, tỉnh Nghệ An đang bước vào vụ thu hoạch dưa hấu trên tổng diện tích hơn 5ha.

Bà Nguyễn Thị Hoài (47 tuổi), Bí thư Chi bộ làng Bãi Sở, cho biết: "Dưới sự chỉ đạo của xã, người dân đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa dưa hấu vào sản xuất từ đầu năm, sau 60-65 ngày chăm sóc, cây bắt đầu cho thu hoạch".

Bà Nguyễn Thị Hoài, Bí thư Chi bộ cùng ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng làng Bãi Sở, trao đổi về mô hình trồng dưa hấu tại địa phương (Ảnh: Nguyễn Phê).

Theo bà Hoài, dưa hấu phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương, sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh, cho năng suất ổn định, đạt 1-1,5 tấn/sào. Với giá bán sỉ 20.000 đồng/kg và bán lẻ 25.000 đồng/kg, mỗi vụ mang lại nguồn thu đáng kể, góp phần cải thiện đời sống người dân.

Nhiều hộ dân tại Bãi Sở đã mạnh dạn mở rộng diện tích và đạt hiệu quả kinh tế rõ rệt. Ông Tống Văn Chiến, một trong những hộ trồng dưa hấu lớn, chia sẻ: "Gia đình tôi trồng hơn 1ha dưa hấu. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, cây phát triển tốt, cho quả đồng đều. Dưa hấu có thời gian sinh trưởng ngắn, vốn đầu tư không lớn nhưng đầu ra khá thuận lợi, giúp gia đình có thu nhập ổn định".

Chị Lường Thị Liệu, vợ anh Trần Văn Đô, thăm ruộng dứa của gia đình (Ảnh: Nguyễn Phê).

Chị Nguyễn Thị Huế, một hộ khác với gần 2ha dưa hấu, cho biết: "Trồng dưa hấu không quá vất vả, chủ yếu là chăm bón đúng thời điểm. Nếu thời tiết thuận lợi, năng suất cao, mỗi vụ cũng cho thu nhập khá. Gia đình tôi xem đây là nguồn thu chính trong năm".

Dưa hấu là cây trồng ngắn ngày, chỉ sau hơn 2 tháng đã có thể thu hoạch, giúp quay vòng vốn nhanh. Đặc biệt, việc thương lái đến tận ruộng thu mua đã giảm đáng kể chi phí vận chuyển cho bà con.

Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, khuyến khích người dân mở rộng diện tích trồng dưa hấu (Ảnh: Nguyễn Phê).

Bà Kha Thị Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Quang, đánh giá cao hiệu quả của mô hình trồng dưa hấu tại xóm Bãi Sở: "Hiện toàn làng Bãi Sở có hơn 5ha dưa hấu, năng suất đạt 25-28 tấn/ha. Sau khi trừ chi phí, mỗi ha cho lãi 25-30 triệu đồng. Với tổng diện tích 5ha, bà con ước thu lãi hơn 140 triệu đồng mỗi vụ".

Bà Hiền cho biết thêm thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, khuyến khích người dân nhân rộng các mô hình cây trồng có giá trị kinh tế, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân.