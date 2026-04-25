Đưa con đi làm cùng, tài xế bất ngờ khi vị khách Hàn tặng thêm tiền

Chủ nhân đoạn clip, anh Đặng Văn Dần (SN 1993, ở Hà Nội), cho biết sự việc xảy ra cách đây vài ngày, khi anh nhận chở một vị khách người Hàn Quốc từ nhà riêng đến Bắc Ninh công tác.

Thời điểm đó, do vợ chồng anh lập nghiệp xa quê, không có người phụ trông con, anh buộc phải đưa theo con gái 5 tuổi đi làm cùng.

Khoảnh khắc bé gái 5 tuổi ngồi im lặng suốt chuyến xe, không làm phiền khách, trước khi bất ngờ nhận lì xì từ vị khách người Hàn Quốc (Ảnh cắt từ clip: Nhân vật cung cấp).

“Tôi thường tranh thủ đưa con đi học rồi mới đi làm, nhưng hôm đó không còn cách nào khác là đưa con đi cùng vì thời điểm đón khách khá sớm. Vợ cũng đi làm sớm, để con ở nhà một mình không yên tâm nên tôi mang con đi theo rồi tiện đưa con đi học sau khi trả khách.

Mỗi lần đưa con đi cùng, tôi cũng thấy ngại vì đang đi làm kiếm tiền, sợ gây bất tiện cho khách. Tôi dặn con phải giữ im lặng, ngồi ở hàng ghế phía sau để tránh làm phiền khách”, anh chia sẻ.

Nghe lời bố, cô bé ngồi yên suốt hành trình, không gây bất kỳ tiếng động nào, khiến vị khách hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của “hành khách đặc biệt” trên xe.

Phải sau hơn một tiếng di chuyển, khi gần tới điểm đến, vị khách mới phát hiện có một bé gái trên xe. Điều khiến anh Dần bất ngờ là người này không hề tỏ ra khó chịu mà nhẹ nhàng trò chuyện.

Trước khi kết thúc chuyến đi, vị khách còn gửi một khoản tiền lì xì cho cô bé. Hành động bất ngờ của vị khách khiến anh Dần xúc động, vội vã cảm ơn. Khoảnh khắc này được camera hành trình trên xe ghi lại và nam tài xế quyết định chia sẻ, như một lời cảm ơn chân thành. Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Anh Dần cho biết hiện làm tài xế dịch vụ, thường xuyên nhận việc đưa đón khách, trong đó có nhiều khách nước ngoài. Trong thời gian chờ khách, anh tranh thủ nhận thêm khách trên nền tảng xe công nghệ để tăng thu nhập.

Công việc áp lực, anh Dần vẫn cố gắng nỗ lực để kiếm tiền lo cho gia đình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Mỗi ngày tôi chạy xe khoảng 8-10 tiếng, có hôm đi từ sáng sớm, có hôm về rất muộn. Khách cần đi giờ nào thì tài xế phải đáp ứng. Vì vậy, giờ giấc sinh hoạt của chúng tôi thường xuyên bị đảo lộn”, anh chia sẻ.

Nếu thuận lợi, thu nhập mỗi ngày của anh có thể đạt hơn 1 triệu đồng.

“Thời gian gần đây kinh tế khó khăn, lượng khách giảm. Muốn kiếm tiền đủ trang trải cuộc sống, lo cho gia đình thì tôi phải cố gắng chạy nhiều hơn”, anh nói

Phía sau công việc mưu sinh của anh là hoàn cảnh gia đình còn nhiều áp lực. Vợ chồng anh Dần từ quê lên Hà Nội lập nghiệp, thuê phòng trọ để sống cùng con. Chi phí sinh hoạt đắt đỏ tại thành phố khiến anh chị luôn trong cảnh phải “thắt lưng buộc bụng”.

Gia đình nhỏ của anh Dần (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vợ anh làm công nhân, thu nhập không cao và làm việc theo ca. Gia đình không có người thân ở gần để hỗ trợ trông con nên việc chăm sóc con gái hầu hết do hai vợ chồng tự xoay xở.

“Có những hôm vợ đi làm, tôi cũng phải đi làm, không còn cách nào khác là đưa con theo. May mắn là đa số khách đều thông cảm, không thấy phiền, nhiều người còn tặng thêm tiền như một món quà cho con tôi”, anh chia sẻ.

Không chỉ chịu áp lực chi phí sinh hoạt, anh còn đang trả góp chiếc ô tô - phương tiện mưu sinh chính. Khoản tiền trả góp hàng tháng, cùng chi phí xăng xe và bảo dưỡng, khiến anh phải duy trì cường độ làm việc cao.

Làm nghề dịch vụ, anh Dần cho biết đã gặp nhiều kiểu khách khác nhau, nhưng phần lớn đều cư xử lịch sự, thậm chí có người còn chủ động gọi trước để anh sắp xếp thời gian.

“Có những khách rất tâm lý, biết tôi vất vả nên thông cảm. Những lúc như vậy tôi thấy ấm lòng lắm”, anh nói.

Chính những khoảnh khắc ấy đã trở thành động lực để anh tiếp tục gắn bó với công việc, an ủi sau khoảng thời gian làm việc vất vả.