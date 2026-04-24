Bán bánh mì ở biệt thự “cho vui”, cô gái xin tạm nghỉ vì... khách quá đông

Hàng bánh mì “bự thiệt”

Mỗi buổi sáng, căn biệt thự của gia đình chị Thanh Nhã tại phường Cam Ly - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) lại trở nên nhộn nhịp. Trước cổng, xe bánh mì nhỏ của chị thu hút đông đảo khách xếp hàng chờ mua. Trong khoảng sân rộng của căn biệt thự, chị Nhã bày trí vài bộ bàn ghế nhựa để khách ngồi lại.

Nhiều khách lần đầu ghé đến thường đứng ngoài quan sát, tỏ ra e dè. Không ít người phải hỏi lại chủ quán liệu có thể vào khuôn viên biệt thự ngồi ăn bánh mì hay không, thậm chí có người đứng khá lâu vẫn chưa dám bước qua ngưỡng cửa.

Khách ăn bánh mì tại biệt thự ở Lâm Đồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Một số khách còn đùa rằng muốn vào bên trong biệt thự ngồi ăn thử cho biết cảm giác, rồi bất ngờ khi nhận được sự gật đầu của chị Nhã.

Theo chị Thanh Nhã, tiệm bánh mì “Bự Thiệt” được mở ngay tại căn biệt thự của gia đình. Cái tên “Bự Thiệt” ban đầu chỉ là cách gọi vui, dễ nhớ. Tuy nhiên, khi đọc lái thành “biệt thự”, tên gọi này lại vô tình trùng hợp với chính không gian bán hàng.

Căn biệt thự rộng gần 700m2 được xây dựng khoảng 4 năm trước trên nền nhà cũ, nơi gia đình chị đã sinh sống từ lâu. Hiện đây là nơi ở của vợ chồng chị, các con và bố mẹ.

Hàng bánh mì khiến nhiều thực khách tò mò tìm đến (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ban đầu, quán chỉ bán mang đi trước cổng, với vài chiếc ghế nhỏ phục vụ khách chờ. Tuy nhiên, do nắng buổi sáng khá gắt, gia đình quyết định mở cửa sân để khách vào ngồi cho thoải mái. Từ đó, hàng bánh mì dần thu hút sự chú ý khi không gian bán nằm ngay trong khuôn viên biệt thự.

Không ít khách khi bước vào đều tỏ ra bất ngờ, thậm chí có người nghĩ đây là mặt bằng thuê chứ không phải nhà riêng.

Hiện quán phục vụ 2 loại chính gồm bánh mì xíu mại giá 20.000 đồng và bánh mì thịt nướng từ 23.000 đến 28.000 đồng. Ngoài ra, quán cũng bán thêm một số loại nước uống để khách có thể dùng tại chỗ.

Không nỡ nghỉ vì khách gọi suốt

Chia sẻ về cơ duyên khởi nghiệp, chị Thanh Nhã cho hay ý tưởng bán bánh mì ban đầu chỉ xuất phát từ sự ngẫu hứng trong dịp cận Tết.

“Trước đây, tôi làm quản lý cho một cơ sở kinh doanh gần nhà, thời gian khá chủ động nên tôi chỉ định bán bánh mì khoảng 2 tuần cho vui”, chị kể.

Tuy nhiên, sau khi chị đăng tải hình ảnh hàng bánh mì lên các nền tảng mạng xã hội, quán nhanh chóng thu hút sự chú ý. Ngay từ những ngày đầu, lượng khách tìm đến vượt ngoài dự đoán, khiến chị Nhã nhiều lúc không kịp phục vụ.

Bánh mì "biệt thự" có giá 20.000-28.000 đồng/ổ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Để chuẩn bị cho mỗi buổi bán hàng, chị bắt đầu công việc từ chiều hôm trước, đi chợ chọn nguyên liệu, ướp thịt và sơ chế. Sáng hôm sau, chị dậy từ 5h, mở bán từ 6h. Thông thường, đến khoảng 9h-9h30, toàn bộ số bánh trong ngày đã hết.

Bố mẹ chị dù đã nghỉ hưu nhưng cũng ra phụ con gái bán hàng. Ngoài ra, nhiều người thân trong gia đình cũng được huy động hỗ trợ.

“Có ngày, quán bán gần 170 ổ mà vẫn không đủ phục vụ hết số lượng khách tìm đến. Nhiều khách đến sau phải quay về, tôi cũng thấy tiếc”, chị chia sẻ.

Sau đợt bán thử kéo dài khoảng 2 tuần trước Tết, quán tạm ngưng do thiếu nhân lực. Chị Nhã cũng bận rộn với công việc gia đình.

Tuy nhiên, trước sự quan tâm và ủng hộ từ khách hàng, chị quyết định cùng một người bạn tên Bảo Vy mở bán trở lại từ giữa tháng 4.

“Trong thời gian quán tạm đóng cửa, gần như ngày nào cũng có khách gọi hỏi khi nào mở lại. Có người từ xa đến, biết quán đóng cửa thì đành quay về. Vì vậy, dù không có nhiều thời gian, tôi vẫn cố gắng bán lại để đáp lại sự ủng hộ của mọi người”, chị nói.

Hiện mỗi ngày quán bán từ 100 đến 200 ổ bánh mì, thu hút cả người dân địa phương lẫn du khách. Không ít người từ các tỉnh, thành khác đến nơi này công tác, du lịch, sau khi xem video trên mạng xã hội, tranh thủ ghé ăn trước khi trở về nhà.

Định mở bán bánh mì trong biệt thự cho vui, cô gái không ngờ thu hút nhiều thực khách kéo đến (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ với chị là những buổi sáng đông khách, khi cả gia đình cùng nhau hỗ trợ để kịp phục vụ.

“Có hôm người thân đến phụ, làm liên tục từ sớm, xong việc thì ai nấy đều rất mệt nhưng vui vì được khách ủng hộ”, chị Nhã nói.

Để đảm bảo chất lượng, toàn bộ nguyên liệu đều được chuẩn bị thủ công mỗi ngày. Thịt được ướp từ tối hôm trước, rau và các thành phần khác đều được làm mới trong ngày.

“Tôi tự làm gần như tất cả để giữ chất lượng ổn định. Dù mất nhiều thời gian nhưng mình yên tâm hơn”, chị bộc bạch.

Dù lượng khách tăng nhanh, chị Nhã cho biết vẫn chủ động giữ quy mô vừa phải nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm. Đến nay, quán chưa ghi nhận phản hồi tiêu cực, đồng thời có nhiều khách quay lại sau lần đầu trải nghiệm.

Tuy nhiên, số lượng khách ngày càng đông cũng khiến chị áp lực hơn, phải cố gắng đảm bảo chất lượng món ăn, quy trình chuẩn bị chặt chẽ hơn. Hiện quán chỉ bán vào buổi sáng và nghỉ cố định vào thứ tư hằng tuần.