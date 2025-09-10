Những người nước ngoài làm việc tại Việt Nam không cần giấy phép lao động

Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định số 886/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Trong quyết định này, Bộ Nội vụ bãi bỏ 11 thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm và công bố 6 thủ tục hành chính mới. Trong 6 thủ tục mới này có thủ tục cấp giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động (gọi tắt là GXN) đối với NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Theo quy định, NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có giấy phép lao động. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp người nước ngoài không cần giấy phép lao động. Trong trường hợp này, họ phải làm thủ tục lấy GXN để chứng minh công việc hợp pháp của mình.

Trong quy trình cấp GXN đối với NLĐ nước ngoài vừa được Bộ Nội vụ ban hành quy định rõ điều kiện để người nước ngoài được cấp giấy này.