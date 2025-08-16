Tập huấn triển khai Nghị định mới về lao động nước ngoài tại Việt Nam

Ngày 15/8, Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Nghị định 219/2025/NĐ-CP tại phường Hạ Long, Quảng Ninh. Hơn 200 cán bộ, chuyên viên các Sở Nội vụ khu vực phía Bắc và đại diện doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài tham dự.

Ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Đ.H./Dân việt).

Phát biểu khai mạc, ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm, cho biết Nghị định 219/2025/NĐ-CP được ban hành ngày 7/8 là nhiệm vụ cụ thể hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Nghị định có nhiều đổi mới về thủ tục, đối tượng và trình tự quản lý lao động nước ngoài.

Theo ông Bình, Cục Việc làm đang xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tích hợp thông tin từ xuất nhập cảnh đến cấp phép lao động, nhằm phục vụ công tác quản lý. Tháng 9, Cục dự kiến vận hành thử nghiệm Sàn giao dịch việc làm quốc gia, kết nối cung – cầu thị trường lao động trên cả nước.

Nghị định 219 bổ sung hai nhóm đối tượng mới gồm: Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần; chủ sở hữu, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị góp vốn dưới 3 tỷ đồng; người lao động làm việc theo hợp đồng với cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

Ngoài ra, nghị định quy định rõ hơn về yêu cầu vị trí công việc, thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh, cũng như áp dụng giao dịch điện tử trong cấp, gia hạn, cấp lại giấy phép lao động và xác nhận không thuộc diện cấp phép.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận nhiều vấn đề như: xác nhận kinh nghiệm lao động, báo cáo của doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài, gia hạn giấy phép, mã nghề, vị trí việc làm và di chuyển nội bộ trong doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, sau Quảng Ninh, Cục Việc làm sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị tập huấn tại Đà Nẵng và TPHCM, đồng thời phối hợp với các địa phương có đông lao động nước ngoài để triển khai chuyên đề.