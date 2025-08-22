Những người được nhà nước hỗ trợ lấy chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Nhiều nhóm lao động được nhà nước hỗ trợ học nghề, thi lấy chứng chỉ kỹ năng nghề (Ảnh minh họa: BKC).

Luật Việc làm năm 2025 có nhiều sửa đổi, bổ sung quan trọng nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường lao động, hướng tới bảo đảm việc làm bền vững cho tất cả lao động.

Trong đó, chủ trương lớn của Đảng về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đơn vị soạn thảo Luật Việc làm năm 2025 nghiên cứu, bổ sung nhiều quy định mới để thực thi.

Luật Việc làm năm 2025 dành riêng Chương V với 5 điều (từ Điều 22 đến Điều 26) để quy định về nội dung phát triển kỹ năng nghề với các quy định liên quan về khung trình độ, tiêu chuẩn, đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia…

Các quy định này được sửa đổi nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và cập nhật với tiêu chuẩn, trình độ kỹ năng nghề của khu vực, thế giới.

Đặc biệt, tại Điều 22, Luật Việc làm năm 2025 quy định thêm việc hỗ trợ phát triển kỹ năng nghề.

Luật quy định cụ thể 8 nội dung phải thực hiện để phát triển kỹ năng nghề của cơ quan quản lý nhà nước.

Đồng thời, Điều 22 Luật Việc làm năm 2025 còn quy định rõ 9 nhóm đối tượng được nhà nước hỗ trợ khi tham gia đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

Ngoài ra, tại Điều 26, Luật Việc làm năm 2025 còn quy định người lao động làm nghề, công việc ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn và sức khỏe của người lao động hoặc cộng đồng phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

Với quy định này, chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia sẽ trở thành tiêu chuẩn quan trọng mà người lao động cần có khi hành nghề, chuẩn hóa và phát triển các kỹ năng nghề nghiệp của người lao động tiếp cận trình độ thế giới.

Đồng thời, những quy định cụ thể về trách nhiệm của cơ quan quản lý và chế độ hỗ trợ của nhà nước sẽ thúc đẩy chính sách sớm đi vào cuộc sống, phát triển mặt bằng kỹ năng nghề của người lao động, góp phần phát triển lực lượng lao động chất lượng cao.

Luật Việc làm năm 2025 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.