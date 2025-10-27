Vị Chủ tịch rời nhà nước với khao khát sự đổi thay khi trái tim còn ấm nóng

Câu hỏi "đầu tiên" với những dự án lớn của tổ chức

Năm 2012, khi trở thành Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng (nay là xã Kiến Thụy), anh Ngô Văn Định bộc bạch đó là ước mơ to lớn mà anh đã ấp ủ từ tuổi mười tám, đôi mươi, bước vào đời sinh viên xa nhà. Những khoảnh khắc được cống hiến sức lực cho các hoạt động xã hội, đối với anh giờ vẫn là niềm hạnh phúc khó tả.

Anh Định thời điểm còn là Bí thư Đoàn xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng (nay là xã Kiến Thụy) (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Dù thu nhập của Bí thư Đoàn xã chỉ đủ lo cuộc sống cá nhân, anh chẳng mấy bận tâm vì sự cống hiến luôn được ghi nhận. Thời điểm ấy, tiền bạc chỉ khiến anh bận tâm vì hụt hơi mỗi khi theo đuổi những dự định lớn của tổ chức. Câu hỏi "đầu tiên" tức "tiền đâu" ấy làm anh không ít lần rơi vào thế bất lực, cứ ôm mãi nỗi trăn trở.

Đến năm 2022, anh Định được điều chuyển sang làm Chủ tịch Hội Nông dân xã.

“Tính chất công việc ở cơ quan mới có phần nhẹ nhàng, trầm hơn, khác với những năm tháng lăn xả với các phong trào thanh niên. Lúc đó, tôi thấy mình vẫn còn quá nhiều nhiệt huyết.

Trực giác mách bảo tôi công việc hiện tại không còn phù hợp, nếu ở lâu thì nhiệt huyết sẽ dần nhạt đi. Vì vậy, tôi nghĩ đến chuyện nghỉ việc, ra ngoài kinh doanh, mở nhà hàng chuyên về ẩm thực địa phương”, anh Định nói.

Nhờ tinh thần cống hiến nhiệt huyết, anh Định nhiều lần được trao các giải thưởng lớn, nhỏ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Lúc đó, anh thừa nhận bản thân vẫn chưa mường tượng được sẽ bắt đầu hành trình kinh doanh như thế nào. Những khó khăn, thử thách đã có thể thấy trước. Thế nhưng, anh vẫn kiên quyết: “Thà vậy, còn hơn cứ làm mãi một công việc đút chân gậm bàn lặp đi lặp lại. Nếu mình không đủ tâm sức cống hiến, điều tốt nhất là rời khỏi vị trí đó ngay để người tốt hơn vào làm”.

Đến nơi được thấy bản thân sống có ích

Tới giờ, anh Định vẫn tự hào nghĩ chính tinh thần không khuất phục của “người nhà nước” đã giúp anh vượt qua chông gai trong hành trình chuyển đổi.

Khi chia sẻ về ý định nghỉ việc, gia đình, đồng nghiệp, nhiều người nói anh “gàn dở”. Chẳng một ai ủng hộ chuyện bỏ một công việc ổn định, phải nỗ lực mới có được như vậy.

Anh Định vượt qua những khó khăn trong ngày đầu bước vào kinh doanh nhờ tinh thần "người nhà nước" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Song anh vẫn quyết tâm làm điều mình tâm niệm. Anh Định dặn lòng phải nỗ lực thật nhiều để sớm quay trở lại, hỗ trợ đơn vị ở một vị thế mới.

Một tháng trước khi khởi nghiệp, anh Định thuê lại một nhà hàng vốn kinh doanh không hiệu quả, cải tạo và phát triển thương hiệu riêng. Ngoài số tiền tích cóp sau nhiều năm làm việc trong bộ máy nhà nước, anh còn vay thêm bạn bè, người thân để có vốn kinh doanh.

Ngày chính thức rời công vụ, anh chạy xe máy đến khắp các quán ăn trên địa bàn, quan sát cách vận hành của đối thủ rồi cẩn thận ghi chép vào sổ.

“Tôi háo hức lắm, như có sẵn đam mê kinh doanh trong máu vậy. Tôi đi khảo sát nhiều ngày liên tục, có hôm đến nửa đêm mới về đến nhà. Thậm chí, tôi còn vào TPHCM để học hỏi”, anh nói.

Nhờ có kinh nghiệm nhiều năm hoạt động phong trào Đoàn Thanh niên, anh biết rõ trên địa bàn đâu là những lao động trẻ giỏi tay nghề về ẩm thực. Vậy nên chẳng mấy chốc, anh đã giải quyết được bài toán nhân lực cho nhà hàng.

“Lợi thế của “người nhà nước” ra ngoài kinh doanh chính là tinh thần trách nhiệm, sự kiên nhẫn, tôi lại tận dụng được các mối quan hệ và kiến thức pháp lý. Còn cái khó với tôi là làm quen với môi trường hoàn toàn khác biệt.

Khi còn làm công chức nhà nước, tôi chỉ cần làm đúng quy trình là xong. Nhưng khi ra kinh doanh thì vấn đề hoàn toàn khác, quy trình là do chính tôi tạo nên và nó phải luôn được cập nhật mỗi ngày. Tôi thấy áp lực hơn, từ đó ý thức phải luôn tự làm mới mình”, anh chia sẻ.

Anh Định nhận ra mình đã thực sự bước ra khỏi vùng an toàn, sẵn sàng đón nhận, thử sức với những cơ hội mới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhờ kiên trì học hỏi, anh đã gầy dựng nhà hàng với phong cách phục vụ chuyên nghiệp, khác hẳn với những quán ăn truyền thống tại địa phương. Từ đó, tiếng lành đồn xa, những đồng nghiệp cũ vì vậy mà ghé đến rồi giới thiệu cho nhau về nhà hàng của anh.

Đến nay, nhà hàng của anh Định thành công có lượng khách ổn định, đỉnh điểm tiếp hơn 250 khách/ngày. Trong thời điểm thị trường việc làm gặp nhiều thử thách, anh còn tạo công việc cho 18 thanh niên, người lao động trên địa bàn.

Chỉ lo việc vận hành nên anh có nhiều thời gian hơn so với trước. Vì thế, anh ứng tuyển vào làm nhân viên kinh doanh tại một công ty bất động sản, để có thêm thu nhập, đồng thời mở rộng kiến thức, mối quan hệ ở nhiều lĩnh vực.

Giờ đây, anh không chỉ ổn định về tài chính, chăm lo được cho bản thân và gia đình, mà còn thoải mái hỗ trợ cho những tổ chức thiện nguyện, hoạt động xã hội mà trước đây chính anh phải chật vật đi xin tài trợ.

Ngoài kinh doanh, anh còn dành thời gian để tham gia các hoạt động xã hội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhìn lại quyết định rời khu vực công, anh khẳng định là xứng đáng và không có gì phải hối hận.

“Làm việc ở môi trường nào cũng có mặt tích cực/hạn chế. Quan trọng là bản thân phải biết điều chỉnh mình phù hợp”, anh khẳng định.