Những ai được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế cao nhất?

Từ ngày 1/1, mức hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) có sự điều chỉnh khi Luật BHYT năm 2024 và Nghị định số 02/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành Luật BHYT có hiệu lực.

Theo đó, mức hưởng BHYT của người tham gia được quy định tại Điều 22 Luật BHYT năm 2024. Trong đó, nhóm được hưởng quyền lợi BHYT cao nhất được quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 22.

Những người thuộc nhóm này được hưởng 2 quyền lợi BHYT lớn. Thứ nhất, họ được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT. Thứ hai, chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng BHYT cũng được chi trả từ nguồn kinh phí BHYT dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm.

Đối tượng tham gia BHYT khác nhau được hưởng quyền lợi BHYT khác nhau (Ảnh minh họa: Tùng Nguyên).

Ngày 1/1/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP (quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành Luật BHYT, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP).

Nghị định số 02/2025/NĐ-CP đã sửa đổi Điều 14 của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, quy định chi tiết hơn về nhóm được hưởng quyền lợi BHYT cao nhất.

Khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định 8 nhóm đối tượng tham gia BHYT được hưởng cả 2 quyền lợi BHYT theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 22 của Luật BHYT. 8 nhóm này bao gồm:

Thứ nhất, người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Thứ hai, cựu chiến binh tham gia kháng chiến.

Thứ ba, người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ tư, người thuộc diện hưởng trợ cấp, trợ giúp xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật và trợ giúp xã hội.

Thứ năm, người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo và một số đối tượng khác.

Thứ sáu, thân nhân của liệt sĩ bao gồm: Cha đẻ; mẹ đẻ; vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ; người có công nuôi liệt sĩ.

Thứ bảy, người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Thứ tám, người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Khoản 2 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP còn quy định thêm 7 nhóm đối tượng được hưởng quyền lợi BHYT còn cao hơn 8 nhóm trên.

Ngoài 2 quyền lợi BHYT theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 22 của Luật BHYT, 7 nhóm này được hưởng thêm quyền lợi thứ ba là: "Không áp dụng tỷ lệ thanh toán thuốc, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT". 7 nhóm này bao gồm:

Thứ nhất, người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945.

Thứ hai, người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Thứ ba, Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Thứ tư, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Thứ năm, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát.

Thứ sáu, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Thứ bảy, trẻ em dưới 6 tuổi.