3 trường hợp được hoàn trả tiền đóng BHYT trong năm 2025

Chị Diễm Phương đã mua BHYT tự nguyện theo diện hộ gia đình. Sau đó, chị đi làm và doanh nghiệp yêu cầu chị phải mua BHYT theo hợp đồng lao động, trong khi thẻ BHYT theo hộ gia đình vẫn còn thời hạn sử dụng. Chị thắc mắc trong trường hợp này chị thiệt thòi số tiền đã đóng để mua BHYT hộ gia đình.

Khi thay đổi nhóm tham gia BHYT, chị Phương được hoàn trả tiền đã đóng trước đó (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Khoản 2 điều 13 Luật BHYT quy định trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự.

Thứ tự đối tượng tham gia BHYT được quy định tại Điều 12 Luật BHYT như sau: (1) Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng; (2) Nhóm do tổ chức BHXH đóng; (3) Nhóm do ngân sách nhà nước đóng; (4) Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng; (5) Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Do đó, khi chị Phương làm việc theo hợp đồng lao động sẽ tham gia BHYT theo nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng.

Trong trường hợp này, chị Phương sẽ được hoàn trả lại số tiền đã đóng để mua BHYT hộ gia đình. Số tiền chị được hoàn trả được tính kể từ ngày thẻ BHXH doanh nghiệp có giá trị sử dụng đến hết thời hạn giá trị sử dụng ghi trên thẻ BHYT hộ gia đình.

Điều này được quy định tại Điều 20, văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/6/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Quy định hoàn trả lại tiền đã đóng BHYT (Đồ họa: Tùng Nguyên).

Để nhận lại số tiền hoàn trả, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn: "Đề nghị bạn liên hệ với cơ quan BHXH nơi bạn tham gia BHYT để được hướng dẫn lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) để được hoàn trả số tiền đóng BHYT theo quy định. Nếu bạn muốn nhờ người thân nhận tiền hoàn trả phải có ủy quyền theo quy định của pháp luật".