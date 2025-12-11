Giá sầu riêng nghịch vụ biến động mạnh, nhà vườn vừa thu tiền vừa thấp thỏm

Những ngày qua, nhà vườn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đang bước vào vụ thu hoạch sầu riêng nghịch vụ. Giá sầu riêng liên tục biến động khiến nhà vườn không khỏi phập phồng.

Theo ghi nhận, thời điểm này, nhiều nông dân trồng sầu riêng tại Đồng Tháp đang tập trung thu hoạch sầu riêng nghịch vụ.

Thương lái thu mua sầu riêng của nông dân (Ảnh: Minh Linh).

Gia đình bà Huỳnh Thị Kỷ (xã Ngũ Hiệp) trồng 5.000m2 sầu riêng Thái, đợt này bà thu hoạch được 5 tấn, giá thương lái thu mua là 115.000 đồng/kg loại A, 100.000 đồng/kg đối với loại B.

“5 năm trước, vườn sầu riêng của nhà tôi bị nước mặn xâm nhập khiến số lượng cây chết gần hết. Sau đó, tôi trồng lại và đây là năm đầu tiên cây cho trái. Với giá bán như hiện nay, trừ đi chi phí tôi cũng thu lời khá. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa thể thu hồi vốn do chi phí đầu tư ban đầu rất cao. Mong rằng thời gian tới sầu riêng vẫn giữ mức giá này để nhà vườn có lời”, bà Kỷ nói thêm.

Gia đình chị Hồ Thị Xuân Đào (xã Hiệp Đức) cũng có gần 2ha sầu riêng đang vào đợt thu hoạch nghịch vụ. Chị Đào cho biết, thời điểm này, giá sầu riêng có tăng hơn so với những tháng đầu năm. Cụ thể, sầu riêng Thái mua xô tại vườn có giá khoảng 80.000-90.000 đồng/kg, Ri6 50.000-60.000 đồng/kg.

"Năm nay, năng suất sầu riêng tại nhiều vườn trên địa bàn cao hơn so với năm trước. Do năm trước, thời điểm sầu riêng đang ra hoa gặp tình trạng cháy lá nên gây rụng hoa, ảnh hưởng nhiều đến năng suất”, chủ vườn cho hay.

Ông Lương Văn Hận, Giám đốc HTX Nông nghiệp Phú Quý cho biết, hiện giá sầu riêng trên địa bàn biến động liên tục. Tuần trước, sầu riêng Thái loại A bán ở mức 105.000 đồng/kg, nay giảm còn hơn 90.000 đồng/kg, sầu riêng Ri6 từ 60.000 đồng/kg, đã giảm còn gần 50.000 đồng/kg khiến người dân khá lo lắng.

Nông dân Đồng Tháp thu hoạch sầu riêng nghịch vụ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cái Bè Phan Thanh Sơn, trên địa bàn có khoảng 3.000ha cây ăn trái, trong đó, sầu riêng chiếm khoảng 70%. Hiện nông dân trên địa bàn đang tất bật thu hoạch sầu riêng nghịch vụ. Có thời điểm, sầu riêng Thái được các thương lái thu mua tại vườn với giá từ 106.000 đến 110.000 đồng/kg; sầu riêng Ri6 từ 55.000 đến 60.000 đồng/kg.

Ông Võ Tấn Lợi, Chủ tịch Hiệp hội sầu riêng tỉnh Đồng Tháp cho biết, hiện giá sầu riêng đang rất bấp bênh. 4-5 ngày trước, giá sầu riêng Thái còn cao, hiện đã giảm khoảng 20.000 đồng/kg. Hiện sầu riêng Thái loại A có giá dưới 100.000 đồng/kg, loại B khoảng 80.000 đồng/kg. Riêng sầu riêng Ri6 hiện có giá khoảng 74.000 đồng/kg, nhưng đang khan hiếm, bởi hiện giống này đang tiêu thụ tốt. Với mức giá này, nông dân vẫn có lời.

Cũng theo Hiệp hội sầu riêng tỉnh Đồng Tháp, toàn tỉnh hiện có khoảng 34.300ha sầu riêng. Tỉnh có 377 vùng trồng được cấp mã số vùng trồng (MSVT), tương ứng 489 mã số với diện tích hơn 14.843ha, chiếm 43,2% tổng diện tích trồng toàn tỉnh.

Trong đó, MSVT xuất khẩu là 393 mã số, diện tích hơn 14.011ha, gồm 350 mã xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, 43 mã số xuất khẩu sang Nhật Bản, EU, Nga. Hoạt động sản xuất và xuất khẩu sầu riêng tiếp tục mang lại lợi ích kinh tế lớn cho nông dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp của tỉnh theo hướng bền vững.

Hiệp hội sầu riêng tỉnh Đồng Tháp đánh giá, hiện nay việc sản xuất, tiêu thụ sầu riêng cũng còn gặp một số khó khăn. Về chủ quan, một số nhà vườn vẫn canh tác theo tập quán cũ, chưa tuân thủ quy trình kỹ thuật, dẫn đến chất lượng sản phẩm không đồng đều. Vùng trồng còn phân bố manh mún, không tập trung, gây khó khăn cho việc khảo sát, định vị và quản lý MSVT.

Về khách quan, sản lượng trong vùng trồng được cấp mã số còn chưa đủ ổn định, khiến doanh nghiệp phải mua gom từ nhiều nguồn, gây khó khăn trong truy xuất nguồn gốc. Thời điểm thu hoạch rộ, doanh nghiệp không thu mua kịp, dẫn đến hợp đồng tiêu thụ chưa thực hiện đúng tiến độ. Bên cạnh đó, ảnh hưởng thời tiết bất lợi cũng làm giảm chất lượng quả sầu riêng ở một số khu vực.