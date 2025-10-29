Miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp cho lao động là người khuyết tật

Gần 500 người khuyết tật đến tham dự ngày hội việc làm tổ chức tại TPHCM vào tháng 9/2025 (Ảnh: Tùng Nguyên).

Trong dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung quy định về việc giảm tiền đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đối với người sử dụng lao động khi sử dụng lao động là người khuyết tật.

Theo đề xuất, người sử dụng lao động khi tuyển dụng mới và sử dụng lao động là người khuyết tật sẽ được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1% xuống 0%.

Đây là khoản đóng thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động phải đóng cho lao động là người khuyết tật trong thời gian họ làm việc. Thời gian hỗ trợ chính sách này không quá 12 tháng.

Theo tờ trình của Bộ Nội vụ, việc đề xuất bổ sung quy định trên vì đây là nội dung mới tại Luật Việc làm. Khi xây dựng Luật, cơ quan soạn thảo đã đánh giá ảnh hưởng của chính sách này đến Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Kết quả điều tra quốc gia về lao động việc làm và điều tra quốc gia người khuyết tật Việt Nam cho thấy, cả nước có khoảng 6,4 triệu người khuyết tật, trong đó 31% (tương đương 2 triệu người) có khả năng lao động.

Nếu chính sách này giúp thu hút được 10% người khuyết tật có khả năng lao động, với mức tiền lương bình quân tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp hiện nay là 6 triệu đồng/tháng, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng là 1% mức tiền lương tháng thì số tiền đóng giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp khoảng 144 tỷ đồng/năm.

Với mức giảm đóng này, Quỹ bảo hiểm thất nghiệp vẫn đảm bảo an toàn trong các năm tiếp theo.

Mặt khác, việc giảm đóng này cũng không phát sinh thủ tục hành chính khi người sử dụng lao động đăng ký tham gia bảo hiểm thất nghiệp đối với lao động là người khuyết tật với cơ quan bảo hiểm xã hội.