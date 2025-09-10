Nhân viên chuyên ngủ nướng rồi chạy hết tốc lực đi làm lập kỳ tích marathon

Dennis Lui đã có 2 lần tham gia cả 7 giải chạy marathon lớn nhất trên thế giới, bao gồm các giải chạy tổ chức tại những thành phố như Tokyo, Boston, London, Berlin, Chicago, New York và Sydney.

Hiện tại, Dennis đã bước vào lượt chinh phục thứ 3 đối với 7 giải chạy này. Tại tất cả các giải chạy lớn kể trên, Dennis đều hoàn tất cuộc đua với thời lượng dưới 3 tiếng.

Dennis Lui trên đường chạy (Ảnh: SCMP).

Trên thế giới, dưới 1% dân số toàn cầu từng tham gia chạy marathon (cự ly 42km). Trong số này, chỉ có khoảng 4% người tham gia có thể hoàn tất chặng đua với thời lượng dưới 3 tiếng.

Dennis (42 tuổi) đang làm việc trong lĩnh vực marketing. Anh trở thành một hiện tượng trong giới nhân viên văn phòng tại Hong Kong (Trung Quốc), khi có thành tích thể thao đáng nể.

Mới đây, Dennis đã có chia sẻ hài hước về lý do anh chạy bộ giỏi. Nam nhân viên văn phòng cho biết kỳ thực, anh khá lười, rất thích ngủ, là một nhân viên văn phòng bình thường, không có gì nổi trội.

Vì hay "ngủ nướng", dậy muộn, nên Dennis thường xuyên phải chạy vội đi làm. Chính khả năng chạy bộ để kịp có mặt tại công ty đúng giờ làm, mà không rơi vào tình trạng hụt hơi, khiến Dennis nhận ra mình có tố chất để theo đuổi bộ môn chạy bộ.

Động lực để Dennis theo đuổi chạy bộ là bởi anh muốn gia tăng sức bền, đẩy lùi những giới hạn của bản thân cả về thể chất và tinh thần. Ngoài ra, Dennis muốn thử xem mình có thể đạt được những gì thông qua sự nỗ lực bền bỉ.

Ban đầu, Dennis không thích chạy bộ, nhưng ở tuổi 29, anh đọc một cuốn sách viết về những việc nên làm trước tuổi 30, trong đó có việc tham gia giải chạy marathon. Cuốn sách phân tích rằng việc hoàn tất một cuộc đua marathon sẽ khiến người tham gia có cách nhìn khác về cuộc sống.

Để có thể chạy marathon, người chạy phải có sự chuẩn bị rất kỹ càng. Hoàn thành cự ly chạy marathon có thể xem là một thành tựu to lớn cả về thể chất và tinh thần đối với một cá nhân. Chính từ đây, anh Dennis quyết định theo đuổi chạy bộ một cách nghiêm túc.

Dennis khẳng định anh không tạo ra bất cứ áp lực nào cho bản thân trong quá trình tập luyện. Việc anh tham gia các giải marathon lớn trên thế giới chỉ là một sự kết hợp giữa niềm đam mê du lịch và niềm yêu thích chạy bộ.

Đối với Dennis, thể thao là một thú vui đưa lại tác động tích cực cho công việc và cuộc sống của anh. Để chơi thể thao giỏi, người chơi phải vượt qua những thử thách về nền tảng thể lực, sự ổn định phong độ và khả năng kiểm soát tâm lý.

Dennis muốn gia tăng sức bền của bản thân thông qua chạy bộ, đồng thời, tìm kiếm sự cân bằng và tĩnh lặng trong chạy bộ.

"Động lực của tôi chỉ mang tính cá nhân, tôi làm tất cả những điều này vì muốn cải thiện trạng thái tinh thần của chính mình. Tôi không muốn nổi tiếng, chỉ muốn chứng minh với bản thân rằng tôi có thể làm được nhiều điều, nếu có đủ nỗ lực và sự kiên trì", Dennis cho hay.