Người tham gia BHYT được đổi nơi đăng ký chữa bệnh miễn phí

Phó Giám đốc BHXH TPHCM Nguyễn Thị Thu Hằng cho biết, theo Luật BHYT năm 2024, người tham gia BHYT có quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp ban đầu hoặc cấp cơ bản.

Nhóm này cũng có quyền thay đổi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu trong 15 ngày đầu của mỗi quý.

Tại Điều 26 Luật BHYT năm 2024 và hướng dẫn tại Thông tư 01/2025/TT-BYT của Bộ Y tế quy định, khi có nhu cầu thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT, người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan BHXH nơi cư trú hoặc nộp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam.

Đối với người lao động, thủ tục sẽ được đăng ký thông qua đơn vị sử dụng lao động.

Bà Hằng nhấn mạnh, hiện chưa có quy định nào cho phép các tổ chức dịch vụ thu thực hiện thủ tục thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của người tham gia BHYT.

Các tổ chức dịch vụ được cơ quan BHXH ủy quyền thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình chỉ được thu tiền đóng BHXH, BHYT khi người dân đăng ký tham gia mới BHYT hộ gia đình, gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình hoặc khi người dân có nhu cầu tham gia BHXH tự nguyện.

"Do đó, khi có nhu cầu thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu, người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan BHXH nơi cư trú hoặc nộp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam", Phó Giám đốc BHXH TPHCM cho hay.

Theo Điều 44 Luật BHYT năm 2024 và Điều 8 Thông tư 01/2025/TT-BYT của Bộ Y tế quy định, cơ quan BHXH thực hiện thủ tục cấp, đổi, điều chỉnh thẻ BHYT và không thu phí đối với người tham gia.

Theo bà Hằng, đây là thủ tục hành chính được cơ quan BHXH thực hiện miễn phí theo Luật.

Nếu có cá nhân hoặc tổ chức yêu cầu người dân nộp tiền để đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu là không đúng quy định. Khi phát hiện sự việc, người dân có thể phản ánh đến BHXH cơ sở nơi cư trú hoặc qua đường dây nóng của BHXH Việt Nam (1900.9068) để xử lý kịp thời.

Thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH TPHCM liên tục chấn chỉnh các tổ chức dịch vụ thu tuân thủ thực hiện đúng quy định. Trường hợp phát hiện vi phạm cơ quan BHXH sẽ yêu cầu tổ chức dịch vụ thu hoàn trả số tiền lệ phí cho người dân và chấm dứt hợp đồng với tổ chức này.