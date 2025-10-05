Tin vui cho người dân muốn khám bệnh BHYT tại bệnh viện tuyến chuyên sâu

Từ đầu năm nay, Bộ Y tế đã cho phép một số trường hợp được phép đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) ban đầu tại cơ sở y tế cấp chuyên sâu.

Tại TPHCM, Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM lần đầu tiên mở đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu giúp một số người dân, đi khám mà không cần xin giấy chuyển viện.

Người dân chờ được phát thẻ BHYT tại Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM (Ảnh: Diệu Linh).

Hết cảnh đi khám xin giấy chuyển tuyến

Sáng cuối tuần, ông Nguyễn Việt (64 tuổi, ngụ phường Nhiêu Lộc, TPHCM) có mặt tại Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM từ sớm để được khám miễn phí và hoàn tất thủ tục chuyển nơi đăng ký BHYT ban đầu sang bệnh viện này.

Trước đây, ông Việt khám và điều trị tại Bệnh viện quận 3. Mỗi lần muốn đi khám bệnh ở các bệnh viện tuyến chuyên sâu như Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM đều phải xin giấy chuyển tuyến. Điều này gây ra không ít phiền toái, đặc biệt đối với người lớn tuổi như ông.

Ông Việt cho biết, sau khi BHYT của ông được kích hoạt, ông có thể đến khám và trị bệnh bằng các phương pháp y học cổ truyền chuyên sâu mà không cần xin giấy chuyển tuyến. Mọi chi phí khám chữa bệnh cũng sẽ được bảo hiểm hỗ trợ chi trả theo quy định.

Ngoài ra, ông cũng có thể được thực hiện phương pháp trị liệu miễn phí như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt.

Ông Việt nhận thẻ BHYT từ hai phó giám đốc bệnh viện - BSCK2 Hà Thị Hồng Linh và ThS.BS Huỳnh Xuân Thảo (Ảnh: NT)

Đồng quan điểm, bà Đông Xuân (75 tuổi, ngụ phường Tân Định, TPHCM) cũng vừa chuyển đăng ký BHYT từ bệnh viện quận sang Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM.

Sau khi mổ cột sống vài năm trước, bà Xuân thường xuyên tái khám và thực hiện các dịch vụ y học cổ truyền tại đây. Mỗi lần như vậy, bà phải nhờ con cháu trong nhà xin giấy chuyển tuyến chỉ có giá trị trong 3 tháng.

Với bà Xuân, việc chuyển đăng ký BHYT tại bệnh viện có thể giúp tiết kiệm thời gian đi lại xin giấy chuyển tuyến. Bà cũng yên tâm điều trị và sử dụng dịch vụ tại đây vì đã được bảo hiểm y tế hỗ trợ thanh toán.

Chia sẻ với Dân trí, BSCK2 Hà Thị Hồng Linh, Phó giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM cho hay, trong tháng 9, Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM tiếp nhận 112.043 lượt khám và điều trị ngoại trú cùng 589 bệnh nhân nội trú. Trong đó, nhóm người bệnh cao tuổi chiếm số lượng lớn.

"Phổ biến nhất là nhóm bệnh cơ xương khớp, tiếp theo là các bệnh lý thần kinh, bệnh tim mạch và các bệnh chuyển hóa. Những bệnh lý này thường xuất hiện đồng thời ở người cao tuổi, đòi hỏi sự chăm sóc toàn diện và liên tục", bác sĩ Linh chia sẻ.

Bước tiến trong chăm sóc sức khỏe người dân

Theo BS Linh, trước đây đơn vị được phân hạng là bệnh viện tuyến chuyên sâu nên không nằm trong danh sách đăng ký BHYT ban đầu. Người dân muốn khám BHYT tại bệnh viện buộc phải xin giấy chuyển từ tuyến dưới. Điều này gây không ít khó khăn, đặc biệt với người cao tuổi, bệnh nhân mạn tính cần tái khám thường xuyên.

Nắm bắt được thực tế này, từ 15/7, bệnh viện đã đề xuất và được chấp thuận cho phép đăng ký BHYT ban đầu tại đây.

"Đây là bước tiến quan trọng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại cộng đồng", bác sĩ Linh chia sẻ.

Bên cạnh được BHYT chi trả cho các chi phí khám và điều trị bệnh theo quy định tại Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM, bệnh nhân đi khám ở các bệnh viện tuyến dưới vẫn được bảo hiểm hỗ trợ theo chính sách thông tuyến.

Ngoài ra, trong trường hợp cần điều trị chuyên sâu tại các bệnh viện khác cùng tuyến, bệnh viện sẽ hỗ trợ làm giấy chuyển tuyến trực tiếp, đảm bảo quyền lợi tối đa cho bệnh nhân.

Kể từ ngày 1/6, bệnh viện được cấp 1.000 thẻ BHYT ban đầu, ưu tiên dành cho bệnh nhân mạn tính, người trên 70 tuổi và các đối tượng chính sách. Bác sĩ Linh cho biết, bệnh viện cũng đang làm việc với Sở Y tế và cơ quan BHYT để xin thêm số lượng thẻ, đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng tăng của người dân.

Người dân chờ điều trị ngoại trú vào ngày cuối tuần tại Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM (Ảnh: Diệu Linh).

Theo bác sĩ, y học cổ truyền là lĩnh vực điều trị phù hợp với người cao tuổi, mang lại hiệu quả cao trong việc điều trị các bệnh mạn tính. Bên cạnh đó, người cao tuổi thường ưu tiên lựa chọn các cơ sở y tế gần nhà để tiện lợi trong việc đi lại, nhất là khi các phương pháp điều trị y học cổ truyền như châm cứu, bấm huyệt hay vật lý trị liệu đòi hỏi phải đến bệnh viện hàng ngày.

Việc đăng ký BHYT ban đầu tại bệnh viện tuyến chuyên sâu giúp người dân, đặc biệt là người cao tuổi và những người có bệnh mãn tính, được tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại địa phương.

Theo quy định của Bộ Y tế, việc đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) ban đầu tại các cơ sở tuyến chuyên sâu được áp dụng với một số nhóm đối tượng ưu tiên. Trong đó có những người thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; các đối tượng được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương; cũng như cán bộ thuộc diện quản lý, bảo vệ sức khỏe ở cấp tỉnh.

Ngoài ra, danh sách còn bao gồm người có công với cách mạng, cựu chiến binh, người từ 75 tuổi trở lên. Học sinh, sinh viên và học viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp khối ngành sức khỏe khi tham gia học tập, thực hành hoặc thực tập từ đủ 90 ngày tại cơ sở ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT cũng thuộc diện được đăng ký. Người lao động làm việc hoặc công tác liên tục từ 90 ngày trở lên tại cơ sở y tế có hợp đồng khám chữa bệnh BHYT cũng được phép đăng ký.

Các nhóm khác được ưu tiên đăng ký gồm trẻ dưới 6 tuổi; quân nhân, công an sau khi nghỉ hưu; người mắc bệnh cần điều trị dài ngày theo danh mục của Bộ Y tế, cùng một số trường hợp khác tùy theo đặc thù và điều kiện thực tế tại địa phương.