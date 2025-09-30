Người lao động làm thêm dịp lễ, tết hưởng ít nhất 300% lương

Sở Nội vụ Hà Nội vừa có công văn hướng dẫn thực hiện quy định về tổ chức làm thêm giờ trên 200-300 giờ/năm.

Các trường hợp được tổ chức làm thêm khung thời gian trên gồm đơn vị sản xuất, gia công xuất khẩu hàng dệt, may, da, giày, điện tử, chế biến nông - lâm - thủy sản; sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước.

Trường hợp khác là những công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao mà thị trường chưa cung ứng đầy đủ, kịp thời. Các trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn phát sinh từ các yếu tố khách quan cũng có thể làm thêm giờ trên 200-300 giờ/năm.

Trước khi tổ chức làm thêm giờ, doanh nghiệp phải nhận được sự đồng ý của người lao động về thời gian, địa điểm, công việc làm thêm theo quy định.

Theo Sở Nội vụ Hà Nội, thời gian làm thêm không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong ngày; không quá 12 giờ/ngày và không quá 12 giờ/ngày vào ngày nghỉ lễ, tết, hằng tuần.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp, đơn vị phải thông báo bằng văn bản đến Sở Nội vụ nơi tổ chức làm thêm giờ, thời gian thông báo chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày bắt đầu tổ chức làm thêm giờ.

Liên quan đến chế độ tiền lương làm thêm giờ, Sở Nội vụ cho biết làm thêm giờ vào ngày thường, ít nhất bằng 150% và vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%.

Đặc biệt, làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.