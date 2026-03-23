Người làm việc tại 162 địa bàn có nhiều lao động được hỗ trợ tiền gửi trẻ

Người lao động làm việc tại nơi có nhiều lao động sẽ được thành phố hỗ trợ chi phí cho con đi học mầm non (Ảnh minh họa: Trịnh Nguyễn).

UBND TPHCM vừa có quyết định ban hành Danh sách nơi có nhiều lao động trên địa bàn thành phố.

Theo đó, danh sách này bao gồm 158 xã, phường, đặc khu (trong tổng số 168 đơn vị hành chính cấp xã của thành phố); 3 khu chế xuất (Tân Thuận, Linh Trung, Linh Trung II) và Khu công nghệ cao TPHCM.

Danh sách này được xác định theo các tiêu chí được quy định tại Điều 75 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP.

Việc TPHCM xác định nơi có nhiều lao động là để triển khai chính sách hỗ trợ con của người lao động làm việc tại những địa bàn này đang trong độ tuổi học mầm non theo Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐND ngày 28/8/2025 của HĐND Thành phố.

Theo đó, những nơi có nhiều lao động được hưởng chính sách phát triển giáo dục mầm non với các ưu đãi như sau:

Như vậy, với chính sách này con em của người lao động đang làm việc tại các địa phương trên sẽ được hỗ trợ chi phí khi đi học mầm non. Mức hỗ trợ là 240.000 đồng/trẻ/tháng, thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế nhưng không quá 9 tháng trong 1 năm học.

Cụ thể danh sách 162 nơi có nhiều lao động trên địa bàn TPHCM như sau: