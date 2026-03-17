120.000 nhân viên y tế thôn, bản, tổ dân phố đang được hỗ trợ bao nhiêu?

Phụ cấp cho nhân viên y tế hiện nay

Nhân viên y tế thôn, bản và tổ dân phố là lực lượng tham gia trực tiếp vào mạng lưới chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cộng đồng.

Theo các quy định hiện hành, chế độ hỗ trợ đối với nhân viên y tế thôn, bản chủ yếu được thực hiện theo các quyết định của Thủ tướng ban hành từ nhiều năm trước. Trên cơ sở đó, mức hỗ trợ cụ thể do hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định, căn cứ điều kiện ngân sách và đặc thù từng địa phương. Vì vậy, mức hỗ trợ thực tế giữa các địa phương có sự khác biệt.

Thực tế tại nhiều địa phương, mức hỗ trợ cho nhân viên y tế thôn, bản hiện còn khá thấp. Tại một số tỉnh, mức hỗ trợ phổ biến chỉ khoảng 500.000-700.000 đồng mỗi tháng. Một số địa phương như Hà Nội áp dụng mức hỗ trợ khoảng 0,3-0,5 lần lương cơ sở, trong khi TPHCM chi khoảng 1-1,2 triệu đồng mỗi tháng cho lực lượng y tế khu phố, ấp.

Trong khi đó, lực lượng y tế thôn, bản đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ quan trọng tại cơ sở. Họ tham gia tuyên truyền phòng bệnh, theo dõi sức khỏe người dân, hỗ trợ công tác tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em cũng như phối hợp với trạm y tế trong các chương trình y tế cộng đồng.

Theo thống kê của ngành y tế, hiện cả nước có khoảng 120.000 nhân viên y tế thôn, bản và tổ dân phố tham gia mạng lưới chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cộng đồng. Đây được xem là “cánh tay nối dài” của hệ thống y tế trong việc đưa các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người dân, đặc biệt tại khu vực nông thôn và vùng khó khăn.

Tuy nhiên, mức hỗ trợ thấp và thiếu ổn định khiến một số địa phương gặp khó khăn trong việc duy trì lực lượng này. Ở một số nơi đã xảy ra tình trạng nhân viên y tế thôn, bản nghỉ việc hoặc phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế cơ sở.

Nhân viên y tế thôn, bản, tổ dân phố được xem là cánh tay nối dài của hệ thống y tế (Ảnh minh hoạ: CP).

Đề xuất tăng mức hỗ trợ

Trước thực tế trên, Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo nghị định quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế, trong đó có chính sách hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản.

Theo dự thảo, mức hỗ trợ sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ so với mức lương cơ sở, thay vì áp dụng mức cố định như trước đây. Cụ thể, mức hỗ trợ 0,7 lần lương cơ sở dự kiến áp dụng đối với các thôn có từ 350 hộ trở lên, tổ dân phố có từ 500 hộ trở lên hoặc các địa bàn khó khăn. Các địa bàn còn lại áp dụng mức 0,5 lần lương cơ sở.

Cách tính này được cho là vừa nâng mức hỗ trợ cho lực lượng y tế cơ sở, vừa bảo đảm phù hợp với hệ thống tiền lương hiện hành. Đồng thời, việc phân mức theo quy mô dân cư được kỳ vọng phản ánh sát hơn khối lượng công việc thực tế của nhân viên y tế tại cộng đồng.

Dự thảo nghị định cũng bổ sung chính sách hỗ trợ đối với nhân viên y tế tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản, những lực lượng trước đây chưa được quy định đầy đủ trong các văn bản hiện hành. Việc mở rộng đối tượng thụ hưởng nhằm bảo đảm sự bình đẳng giữa khu vực nông thôn và đô thị.

Theo Bộ Y tế, việc ban hành nghị định mới được kỳ vọng sẽ tạo cơ chế chính sách ổn định hơn cho lực lượng y tế cơ sở, góp phần duy trì và phát triển mạng lưới chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và hiệu quả chăm sóc sức khỏe cho người dân.