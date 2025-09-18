Người khuyết tật có thể làm tốt nếu được giao công việc phù hợp

Ngày 18/9, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM (trực thuộc Sở Nội vụ Thành phố) phối hợp cùng Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và tạo việc làm Thành phố tổ chức Ngày hội việc làm cho người lao động và người lao động khuyết tật.

Tham dự ngày hội có 56 doanh nghiệp với nhu cầu tuyển dụng 3.127 vị trí việc làm (trong đó có 28 doanh nghiệp tuyển dụng 522 vị trí việc làm là người khuyết tật) và 497 người lao động khuyết tật có nhu cầu tìm việc.

Gần 500 người khuyết tật đến tham dự ngày hội việc làm (Ảnh: Tùng Nguyên).

Anh Phan Văn Đức là người khiếm thị. Khi đến ngày hội việc làm, anh mong muốn tìm được một công việc thuộc lĩnh vực kinh doanh với thời gian làm việc linh động, không phải đến trụ sở để hạn chế đi lại.

Tiếp nhận hồ sơ của anh Đức, bà Hồng Giang, công ty TNHH Thủy sản Nam Thái Bình Dương cho biết, trường hợp anh Đức có thể thử thách ở vị trí nhân viên kinh doanh mà công ty đang có nhu cầu tuyển dụng.

“Nhân viên kinh doanh có nhiệm vụ kết nối, bán hàng online qua nhiều kênh khác nhau nên có thể làm việc ở nhà hoặc bất cứ nơi đâu, miễn là bán được hàng. Về kỹ năng, chúng tôi có thể đào tạo thêm để người lao động làm quen với đặc thù sản phẩm doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh”, Bà Hồng Giang chia sẻ.

Anh Đức tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp (Ảnh: Tùng Nguyên).

Phát biểu tại ngày hội, bà Phạm Nguyễn Ngọc Ngân, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng thanh niên xung phong TPHCM, cho rằng: “Việc đảm bảo việc làm và môi trường làm việc bình đẳng cho người khuyết tật không chỉ là trách nhiệm, mà còn là mục tiêu, động lực để phát triển bền vững, ổn định chính trị - xã hội, đồng thời thể hiện bản chất nhân văn, tốt đẹp của Đảng và Nhà nước với phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau”.

“Thông qua ngày hội việc làm, chúng tôi mong muốn góp phần nâng cao nhận thức của xã hội đối với nhóm lao động yếu thế. Người khuyết tật không chỉ là nhóm cần được ưu tiên, mà cần được nhìn nhận là lực lượng lao động tiềm năng, có vai trò tích cực trong việc đóng góp xây dựng xã hội”, bà Ngọc Ngân chia sẻ.

Theo bà Phạm Nguyễn Ngọc Ngân, người khuyết tật cần được nhìn nhận là lực lượng lao động tiềm năng (Ảnh: Tùng Nguyên).

Ông Nguyễn Văn Cử, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD), cho biết: “Nhiều doanh nghiệp đã tuyển dụng lao động khuyết tật đánh giá cao hiệu quả, năng suất lao động và thái độ làm việc của lực lượng này”.

Theo ông Cử, do đặc thù khiếm khuyết về thể chất, khi tìm được công việc phù hợp, người khuyết tật có tinh thần làm việc rất tốt và gắn bó lâu dài, luôn làm gương cho tập thể và giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí do biến động nhân sự.

Đặc biệt, khi có công việc phù hợp, nhiều người khuyết tật làm việc không thua kém, thậm chí là tốt hơn lao động không khuyết tật.

Qua quá trình đào tạo, cung ứng lao động khuyết tật cho nhiều doanh nghiệp lớn, ông Cử lấy ví dụ: Người khiếm thị không thấy đường nhưng khả năng cảm âm, tập trung và trí nhớ của họ rất tốt. Nhiều doanh nghiệp lớn tuyển người khiếm thị làm nhân viên tổng đài, chăm sóc khách hàng qua điện thoại, bán hàng... đã đánh giá họ rất cao.

Hay như với lao động khuyết tật vận động chi dưới, đôi tay của họ hoàn toàn bình thường, nhiều người còn rất khéo léo nên các doanh nghiệp may mặc thường tuyển dụng họ làm trong những dây chuyền sản xuất và đạt được hiệu quả năng suất rất tốt. Từ đó có thể khẳng định, khi được trao cơ hội, việc làm phù hợp, lao động khuyết tật có thể làm rất tốt công việc của mình.