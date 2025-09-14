Lao động yếu thế được giới thiệu việc làm gần nhà

Những hội chợ việc làm do CDC Tây Nam Singapore đang triển khai khác với những hội chợ việc làm truyền thống, đó là định hướng giúp người lao động yếu thế tìm được việc làm phù hợp và gần nhà.

Hiện Singapore có 5 Hội đồng Phát triển Cộng đồng (CDC). 4 CDC còn lại sẽ tiếp thu kinh nghiệm để tiến hành các chương trình tương tự bắt đầu từ tháng 10.

Nhà chức trách Singapore đang triển khai chiến dịch hỗ trợ người lao động tìm được việc làm gần nhà (Ảnh minh họa: Shutterstock).

Chiến dịch "Việc làm gần nhà" dự kiến được 5 CDC đồng loạt triển khai tại các câu lạc bộ cộng đồng tại các địa phương. Nhân viên của CDC sẽ trực tiếp làm việc với những người lao động đang tìm kiếm việc làm để đưa ra sự hỗ trợ phù hợp nhất cho từng cá nhân.

Người đứng đầu CDC Tây Nam - bà Low Yen Ling - cho biết các nhân viên của CDC sẽ hỗ trợ người tìm việc tạo lịch hẹn phỏng vấn với nhà tuyển dụng, kết nối người tìm việc với những lớp học phù hợp nếu nhà tuyển dụng yêu cầu, hoặc giới thiệu họ tới những dịch vụ tư vấn phát triển sự nghiệp.

Nhân viên của CDC cũng sẽ chủ động thương lượng với nhà tuyển dụng để linh hoạt điều chỉnh một số tiêu chí đặt ra, nhằm tạo điều kiện rộng mở hơn cho người lao động.

Mục tiêu ban đầu của chiến dịch "Việc làm gần nhà" là hỗ trợ 3 nhóm người tìm việc yếu thế, gồm người kém kỹ năng tìm việc trên mạng, người có vấn đề đặc biệt về sức khỏe, người lao động trung tuổi đã có nhiều năm kinh nghiệm.

Trong tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Singapore - ông Lawrence Wong - khẳng định các CDC sẽ triển khai một chiến dịch hoàn toàn mới để giúp người lao động tìm được việc làm gần nhà. Các CDC sẽ kết nối với các doanh nghiệp để đưa lại những cơ hội việc làm phù hợp cho người lao động.

Các lĩnh vực ngành nghề tuyển dụng sẽ ngày càng đa dạng hơn, dần dần sẽ bao gồm cả những công việc đòi hỏi chuyên môn cao, bên cạnh những công việc lao động phổ thông.

Ông Mustafa (52 tuổi) đang nhận được sự hỗ trợ từ CDC Tây Nam để tìm được công việc phù hợp với kinh nghiệm của ông trong quản lý chuỗi cung ứng. Ông Mustafa đã có hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực này nhưng lại vừa bị sa thải hồi tháng 4 năm nay.

"Các hội chợ việc làm và sự hỗ trợ tận tình của nhân viên CDC đưa lại cho tôi cơ hội tốt hơn trong việc kết nối với nhà tuyển dụng. Tôi không còn trẻ, đã qua tuổi 50, nên việc có được cơ hội gặp gỡ và thể hiện bản thân với nhà tuyển dụng là điều rất tuyệt vời. Việc CDC hỗ trợ kết nối ban đầu giữa nhà tuyển dụng và người lao động là rất hữu ích", ông Mustafa cho hay.