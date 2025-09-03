Người đã mất, thân nhân được đóng bù tiền để đủ điều kiện hưởng chế độ tuất

Đang hưởng chế độ tử tuất thì người dân không được thay đổi (Ảnh minh họa: AI).

Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng được quy định tại Điều 86 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH).

Theo đó, thân nhân người tham gia BHXH được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng khi người tham gia BHXH chết thuộc 1 trong 4 trường hợp sau:

Thứ nhất là có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên.

Thứ hai là đang hưởng lương hưu hoặc đang tạm dừng hưởng lương hưu.

Thứ ba là chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Thứ tư là đang hưởng hoặc đang tạm dừng hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Khoản 1 Điều 18 Thông tư 12/2025/TT-BNV của Bộ Nội vụ (quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc) nêu rõ hơn trường hợp thứ nhất.

Theo đó, nếu người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc, hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc chết mà thời gian đóng BHXH bắt buộc còn thiếu tối đa 6 tháng để đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng (đủ 15 năm) thì thân nhân của họ được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu để được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Trường hợp thân nhân của người lao động không đóng cho số tháng còn thiếu thì giải quyết hưởng trợ cấp tuất một lần.

Trong quá trình triển khai Luật BHXH năm 2014 cũng xảy ra nhiều trường hợp thân nhân người lao động đã chết lựa chọn hưởng trợ cấp tuất hằng tháng nhưng sau đó đổi ý, đề nghị trả lại trợ cấp đã nhận để được giải quyết hưởng trợ cấp tuất một lần và ngược lại.

Thông tư 12/2025/TT-BNV cũng hướng dẫn cụ thể trường hợp này tại Điều 19.

Theo đó, trường hợp thân nhân của người lao động đã được giải quyết hưởng trợ cấp tuất một lần (hoặc trợ cấp tuất hằng tháng) theo đúng quy định thì không trả lại trợ cấp để giải quyết hưởng lại trợ cấp tuất hằng tháng (hoặc trợ cấp tuất một lần).