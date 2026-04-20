Con đường bị nhuộm đỏ, nông dân lao đao vì ớt rớt giá

Con đường bị ớt nhuộm đỏ, người nông dân "cay mắt" (Video: Quốc Triều).

Tại tỉnh Quảng Ngãi có khoảng 1.000ha ớt đang cho thu hoạch. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ của thị trường nước ngoài giảm khiến loại nông sản này rớt giá chỉ còn 6.000 đồng/kg. Với mức giá này, người nông dân thua lỗ nặng.

Không thể xuất khẩu nên thương lái mua ớt rồi cấp đông hoặc phơi khô chờ giá tăng. Tuyến đường Trường Sa qua xã An Phú (Quảng Ngãi) được nhiều thương lái chọn làm nơi phơi ớt. Do đó, vỉa hè của đoạn đường dài khoảng 6km đang bị ớt nhuộm đỏ.

Ớt đang được thương lái mua với giá 6.000 đồng/kg, giảm 10 lần so với cùng thời điểm này năm ngoái. Bà Nguyễn Thị Bốn (xã An Phú) có ruộng ớt rộng 1 sào (500m2). Mấy ngày qua, bà Bốn tự thu hoạch ớt để bán cho thương lái. “Năm trước tôi phải thuê người hái, mỗi ngày trả 250.000 đồng cho một người. Năm nay giá thấp quá, tiền bán ớt không đủ trả công thuê mướn nên tôi tự hái”, bà Bốn nói.

Bà nhẩm tính, chi phí đầu tư cho 1 sào ớt khoảng 5 triệu đồng, thu hoạch được 700-800kg. Nếu bán hết số ớt này cũng chưa đủ bù chi phí đầu tư, chưa tính công chăm sóc.

Theo người dân địa phương, khi vỉa hè của tuyến đường Trường Sa bị nhuộm đỏ là dấu hiệu cho thấy giá ớt đang chạm đáy. Tuyến đường dài hơn 10km nhưng có khoảng 6km vỉa hè được thương lái tận dụng để phơi ớt. Ớt tươi bốc hơi cay nồng nên thương lái chỉ chọn những đoạn vỉa hè không có nhà dân để phơi.

Bà Trần Thị Ánh Nguyệt, một thương lái cho biết không chỉ đường Trường Sa mà nhiều tuyến đường khác tại tỉnh Quảng Ngãi cũng đang bị ớt nhuộm đỏ. Theo bà Nguyệt, nhiều năm qua ớt được thu mua để xuất khẩu đi 3 nước. Năm nào nhu cầu tiêu thụ của thị trường nước ngoài tăng là giá sẽ cao và ngược lại.

“Năm nay chi phí vận chuyển tăng, bên cạnh đó thị trường nước ngoài chỉ nhập hàng theo kiểu nhỏ giọt nên giá ớt rớt mạnh. Do đó chúng tôi phải cấp đông hoặc phơi khô ớt chờ giá tăng lên mới xuất bán”, bà Nguyệt chia sẻ.

Ớt được phơi kín vỉa hè tuyến đường Trường Sa, xã An Phú.

Trời nắng gắt nên ớt sẽ khô giòn sau 5 ngày được phơi. Thương lái thuê người thu gom rồi đưa về kho tích trữ.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, nhiều năm qua người dân trồng ớt theo kiểu manh mún, nhỏ lẻ. Nếu năm trước giá ớt cao thì năm sau diện tích loại cây trồng này sẽ tăng lên. Trong khi đó đầu ra của loại nông sản này không ổn định dẫn đến giá cả biến động thất thường.

Giá ớt cũng như nhiều loại nông sản khác phụ thuộc vào nhu cầu tiêu thụ của thị trường nước ngoài. Khi nhu cầu của các nước này tăng thì giá cả sẽ tăng. Lúc này, các thương lái nâng giá để có thể mua được nhiều nông sản trong một thời gian ngắn nhằm xuất khẩu. Ngược lại, khi nhu cầu của thị trường nước ngoài giảm thì nông sản ùn ứ, giảm giá mạnh.

Tuyến đường Trường Sa nằm bên bờ sông Trà Khúc (Ảnh: Google Maps).