Nghỉ làm giám đốc, người đàn ông về quê sống khỏe với việc trồng sim

Anh Nguyễn Đức Bình (SN 1988, ở xóm Thanh Yên, xã Tân An, Nghệ An) được biết đến là người tiên phong đưa cây sim mọc hoang trên các triền đồi vào trồng tập trung theo hướng hữu cơ, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Ít ai biết rằng, phía sau khu vườn sim xanh tốt hôm nay là hành trình học tập và lựa chọn hướng đi không dễ dàng của người nông dân này.

Anh Nguyễn Đức Bình chăm sóc vườn sim rừng đã được thuần hóa tại xã Tân An (Ảnh: Nguyễn Phê).

Năm 2007, anh Bình thi đỗ vào một trường đại học xây dựng tại Hà Nội. Tuy nhiên, sau một thời gian theo học, nhận thấy bản thân không phù hợp, anh quyết định rẽ hướng. Năm 2010, anh chuyển sang theo học lĩnh vực nông nghiệp - một lựa chọn khiến nhiều người bất ngờ.

“Gia đình làm nông nên từ nhỏ tôi đã quen với ruộng vườn. Tôi nghĩ nếu học đúng ngành, mình có thể làm được điều gì đó thiết thực cho quê hương”, anh Bình chia sẻ.

Năm 2014, anh tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam, chuyên ngành thú y. Sau đó, anh vào Đà Nẵng làm việc và nhanh chóng giữ vị trí trưởng phòng kinh doanh của một công ty thuốc thú y. Công việc ổn định, thu nhập khá, nhưng anh vẫn chưa hài lòng và luôn mong muốn trở về quê lập nghiệp.

“Đi nhiều nơi, tôi càng thấy quê mình có nhiều tiềm năng nhưng người dân vẫn khó làm giàu. Tôi muốn trở về, tìm một hướng đi ngay trên mảnh đất của mình”, anh nói.

Quyết định trở về Nghệ An, anh tiếp tục làm giám đốc kỹ thuật cho một công ty thức ăn chăn nuôi. Tuy nhiên, quá trình làm việc giúp anh nhận ra cần một mô hình sản xuất riêng, phù hợp với điều kiện địa phương và có thể nhân rộng.

Cơ duyên đến với cây sim bắt đầu từ những lần đi rừng, khi anh nhận thấy loại quả này được nhiều người tìm mua để ngâm rượu, làm siro. Từ đó, anh nảy ra ý tưởng đưa sim về trồng tập trung.

Nghĩ là làm, anh bắt đầu hành trình tìm kiếm giống. Những ngày đầu, anh lặn lội lên các vùng đồi ở huyện Thanh Chương (cũ) để lựa chọn những cây khỏe mạnh mang về trồng. Tuy nhiên, việc thuần hóa cây sim không đơn giản.

Theo anh Bình, sim là cây bản địa nên dễ thích nghi, ít sâu bệnh. Trước đây do chưa nhận ra giá trị kinh tế, nhiều người dân thường chặt bỏ để khai hoang, xem như cây dại. “Sau gần 3 năm gắn bó, tôi mới thực sự nắm rõ đặc tính sinh trưởng cũng như thời điểm chăm sóc phù hợp để cây phát triển ổn định”, anh chia sẻ.

Trên diện tích hơn 8 sào đất đồi, anh cải tạo, quy hoạch thành vườn trồng theo hướng hữu cơ, hạn chế sử dụng hóa chất. Nhờ phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu, cây sinh trưởng tốt, không đòi hỏi nhiều công chăm sóc.

Hiện vườn sim có khoảng 1.700 gốc, mỗi cây có năng suất 2-3kg quả một vụ, tổng sản lượng đạt 3-4 tấn. Đầu ra sản phẩm khá thuận lợi khi quả sim được thương lái thu mua với giá bán 40.000-45.000 đồng/kg, giúp gia đình anh có nguồn thu ổn định.

Ông Nguyễn Đức Trạch (SN 1948), bố anh Bình, luôn đồng hành cùng con trong việc chăm sóc vườn sim (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ông Nguyễn Hồ Phước, Phó Chủ tịch UBND xã Tân An, đánh giá mô hình trồng sim rừng của anh Nguyễn Đức Bình phù hợp với điều kiện đất đồi địa phương, chi phí đầu tư không lớn nhưng mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, có tiềm năng nhân rộng.

Theo anh Bình, quá trình chăm sóc chủ yếu theo hướng hữu cơ, hạn chế phân bón hóa học. Từ khi trồng đến nay, vườn sim mới được bổ sung một lần phân giun quế vào tháng 2/2025.

Trong thời gian tới, anh dự kiến mở rộng diện tích lên 2-3ha, nâng tổng số cây lên khoảng 10.000 gốc, phát triển các sản phẩm chế biến như trà sim, siro sim, rượu sim và hướng tới xây dựng thương hiệu, đăng ký sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm thế mạnh).