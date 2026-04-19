Cụ bà tự đi bệnh viện dù có 2 con và hành động ấm lòng của tài xế

Khoảnh khắc khiến dân mạng ấm lòng

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một cụ bà một mình đặt xe công nghệ đến bệnh viện để làm tiểu phẫu mắt. Trong cuộc trò chuyện ngắn trên xe, cụ cho biết các con đều đang làm việc ở nước ngoài nên không thể ở bên chăm sóc. Dù thấu hiểu hoàn cảnh của con cái, cụ vẫn không giấu được cảm xúc tủi thân và bật khóc.

Cụ bà tự đi tiểu phẫu mắt vì các con đi làm ở nước ngoài khiến dân mạng xúc động (Ảnh cắt từ clip: NVCC).

Trước câu chuyện ấy, nam tài xế không chỉ nhẹ nhàng an ủi mà còn chủ động giảm giá cuốc xe từ 70.000 đồng xuống còn 50.000 đồng như một cách chia sẻ. Hành động nhỏ nhưng đầy tình người này đã khiến nhiều người xúc động.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Lê Công Thuận (SN 1996), tài xế công nghệ tại Đắk Lắk, người chở cụ bà trong đoạn clip, cho hay trường hợp của cụ bà là một trong nhiều hoàn cảnh khiến anh xúc động trong quá trình làm nghề.

Theo lời anh Thuận, cụ bà có 2 người con đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Trong khi đó, chồng bà đã lớn tuổi và phải ở nhà trông cháu nội, nên bà buộc phải tự mình đến bệnh viện.

“Trên đường đi, tôi có hỏi han vài câu thì bà bắt đầu chia sẻ về hoàn cảnh của mình, rồi bất ngờ bật khóc. Thấy vậy, tôi cũng rất xúc động, chỉ biết động viên để bà vơi bớt tủi thân”, anh Thuận kể.

Anh Thuận chia sẻ công việc tài xế giúp anh tiếp xúc với nhiều hành khách, lắng nghe nhiều hoàn cảnh khác nhau. Phần lớn, các chuyến xe chỉ dừng lại ở những cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Chỉ trong một số trường hợp đặc biệt, hành khách mới cởi mở chia sẻ câu chuyện cá nhân với anh.

“Có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, mỗi người một câu chuyện riêng. Khi gặp những trường hợp thật sự khó khăn, tôi thường chủ động giảm giá hoặc hỗ trợ miễn phí”, anh nói.

Công việc mang lại nhiều trải nghiệm

Nam tài xế bộc bạch rằng trung bình mỗi ngày, anh phải làm việc từ 8 tiếng trở lên để đáp ứng chỉ tiêu 500.000 đồng/ngày từ công ty. Để tăng thu nhập, anh thường kéo dài thời gian làm việc, bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc vào đêm muộn.

Anh Thuận có hơn 1 năm làm tài xế ô tô công nghệ (Ảnh: NVCC).

Trước khi trở thành tài xế công nghệ, anh Thuận từng theo học ngành Điện - điện tử tại Đại học Nha Trang và có gần 3 năm làm việc tại một công ty điện tử ở quê nhà. Song anh đã quyết định nghỉ việc khi nhận thấy môi trường này tuy ổn định nhưng hạn chế cơ hội phát triển.

“Công việc cũ mang lại sự ổn định, nhưng tôi muốn tìm kiếm cơ hội mới để phát triển bản thân”, anh nói.

Sau khi thử sức với một số lĩnh vực khác nhưng chưa đạt kết quả như kỳ vọng, anh lựa chọn làm tài xế công nghệ như một giải pháp tạm thời để ổn định tài chính và tích lũy kinh nghiệm.

Bên cạnh sự linh hoạt về thời gian, công việc tài xế đi kèm không ít áp lực. Việc phải ngồi lâu và di chuyển liên tục ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe. Ngoài ra, tài xế còn phải đối mặt với những tình huống phát sinh, đặc biệt là khi tiếp xúc với khách say xỉn vào ban đêm.

Theo kinh nghiệm của anh Thuận, tài xế cần quan sát kỹ hành khách trước khi nhận cuốc xe. Trong trường hợp nhận thấy rủi ro, tài xế có thể chủ động từ chối để đảm bảo an toàn.

“Nếu khách có dấu hiệu say, dễ nôn ói thì nên chuẩn bị sẵn túi hoặc nhắc khách xử lý kịp thời. Trong một số trường hợp, nếu khách nôn ói trên xe, tài xế thường phải tự chi trả chi phí vệ sinh”, anh kể.

Dù còn nhiều khó khăn, anh Thuận cho rằng công việc này mang lại cơ hội gặp gỡ nhiều người, mở rộng các mối quan hệ xã hội, thậm chí có thể mở ra những hướng đi mới trong tương lai.

“Có những hành khách sau khi trò chuyện đã giới thiệu công việc hoặc đề nghị hợp tác với tôi. Đó cũng là những cơ hội mà công việc này mang lại”, anh nói.

Hiện tại, anh Thuận vẫn gắn bó với nghề tài xế như một lựa chọn phù hợp trong giai đoạn này, đồng thời từng bước chuẩn bị cho những kế hoạch dài hạn trong tương lai.