Nhân viên văn phòng áp lực vì công ty ép chạy bộ ngoài giờ làm

Trào lưu vừa làm việc vừa chạy bộ đang lan rộng tại các thành phố lớn ở Trung Quốc, khi ngày càng nhiều doanh nghiệp chính thức hóa các hoạt động thể chất như một phần văn hóa công sở. Xu hướng này phản ánh sự bùng nổ của phong trào chạy marathon trong những năm gần đây.

Trên mạng xã hội, nhiều nhân viên văn phòng cho biết chạy bộ không chỉ trở thành thói quen hằng ngày mà còn là cách để họ xây dựng mối quan hệ với khách hàng và đồng nghiệp.

Nhân viên văn phòng áp lực vì phải hoàn thành chỉ tiêu chạy bộ sáng sớm mỗi ngày (Ảnh minh họa: Freepik).

Một phụ nữ sống tại Bắc Kinh chia sẻ cô lần đầu biết đến khái niệm “chạy bộ công việc” cách đây 2 năm, khi một khách hàng mời cô tham gia buổi chạy lúc 7h.

Người phụ nữ họ Bành nói rằng vị khách hàng này vốn khá khó tính, nhưng sau buổi chạy này, sự kết nối giữa họ trở nên tốt hơn so với mong đợi.

“Đó là cuộc gặp hiệu quả nhất tôi từng có với khách hàng. Việc vừa chạy vừa trao đổi công việc có cơ sở khoa học, vì chạy bộ giúp cơ thể tăng tiết dopamine (hormone hạnh phúc)”, người này nói.

Trào lưu “chạy bộ công việc” phát triển khi làn sóng marathon bùng nổ. Năm 2024, Trung Quốc tổ chức 749 giải chạy đường dài, thu hút khoảng 7 triệu người tham gia, tăng gần 1 triệu người so với năm trước.

Các giải chạy đạt chứng nhận của Liên đoàn Điền kinh Thế giới ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Chỉ 7,2% số người đăng ký tham dự Giải Marathon Thượng Hải 2025 giành được suất chính thức.

Tại Trung Quốc, marathon được xem là môn thể thao mang dấu ấn tầng lớp trung lưu. Theo báo cáo của Tổng cục Thể thao Trung Quốc và Xinhuanet, chi phí trung bình để tham gia các giải marathon trong năm 2024 lên tới 13.444 NDT (tương đương với hơn 50 triệu đồng) mỗi người.

Huyền thoại bóng rổ Trung Quốc Diêu Minh từng nhận định rằng chạy bộ trở nên phổ biến trong tầng lớp trung lưu vì đây là môn thể thao dễ tiếp cận nhất đối với những người không được đào tạo thể thao bài bản từ nhỏ.

Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều doanh nghiệp đưa chạy bộ vào văn hóa công ty và yêu cầu nhân viên tham gia, hoạt động này lại trở thành áp lực với những người không hứng thú với môn thể thao này.

Một phụ nữ tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), cho hay công ty buộc nhân viên chạy quanh Tây Hồ, địa danh nổi tiếng của thành phố, vào lúc 7h mỗi ngày.

Cô và đồng nghiệp phải tự chi tiền taxi để đến địa điểm tập luyện. Công ty còn quy định tốc độ tối thiểu và trưởng nhóm đã công khai phê bình cô vì thành tích không đạt yêu cầu.

Năm 2023, một người dùng mạng xã hội từng chia sẻ rằng cô phát hiện một doanh nghiệp yêu cầu ứng viên hoàn thành 20 buổi chạy buổi sáng mỗi tháng như một phần của “chương trình tạo động lực”.

Đến năm 2024, một sinh viên mới tốt nghiệp chia sẻ anh bị sa thải vì từ chối tham gia buổi chạy 10km vào sáng thứ bảy theo yêu cầu của công ty.

Luật sư Diêu Trí Đẩu, thuộc hãng luật Jingsh, khẳng định việc người sử dụng lao động áp đặt các hoạt động không hợp lý ngoài giờ làm việc đối với người lao động là trái quy định pháp luật.