Lao động tự do nhận ngay 2 triệu đồng trợ cấp thai sản sau 3 ngày nộp hồ sơ

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, chị Trần Huyền Trang, một lao động tự do tại quận Kiến An (Hải Phòng) vừa trở thành người dân đầu tiên của thành phố Hải Phòng nhận trợ cấp thai sản từ chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Chỉ sau 3 ngày nộp hồ sơ, chị Trang đã được chi trả 2 triệu đồng tiền trợ cấp thai sản từ chính sách này.

“Tôi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với mục đích để có lương hưu sau này, nhưng thật không ngờ còn được hưởng trợ cấp thai sản. Khoản tiền này tuy không lớn nhưng giúp tôi có thêm chi phí chăm sóc con nhỏ trong thời gian này. Đặc biệt, thủ tục hỗ trợ được giải quyết rất nhanh”, chị Trang chia sẻ.

Trao đổi về vấn đề này, bà Phạm Thị Bích Thảo, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Kiến An cho biết, đơn vị đang quản lý hơn 18.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó có hơn 2.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội hướng dẫn chị Trần Huyền Trang kê khai thủ tục nhận trợ cấp thai sản khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (Ảnh: BHXH VN).

Ngoài việc ưu tiên thực hiện công khai quy trình, thủ tục về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân trong việc tiếp cận chính sách, cơ quan Bảo hiểm xã hội luôn đảm bảo việc giải quyết hồ sơ nhanh chóng cho người tham gia, thụ hưởng chính sách.

Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, từ ngày 1/7, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngoài việc được hưởng hai chế độ hưu trí, tử tuất còn được hưởng trợ cấp thai sản nếu đóng từ đủ 6 tháng trở lên trong 12 tháng trước sinh.

Mức trợ cấp là 2 triệu đồng cho mỗi con sinh ra, hoặc mỗi thai từ 22 tuần tuổi trở lên bị mất. Lao động nam có vợ sinh con cũng được hưởng trợ cấp này nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định.

Việc mở rộng chế độ thai sản trong chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện được đánh giá là bước tiến quan trọng, tăng tính hấp dẫn và nhân văn của chính sách, khuyến khích lao động tự do chủ động tham gia.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, câu chuyện của chị Trang cho thấy chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện không chỉ bảo đảm các chế độ dài hạn như lương hưu khi về già, mà còn là sự động viên, chia sẻ với người tham gia khi gia đình có thêm thành viên mới.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội kỳ vọng, điểm mới này của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ có ngày càng nhiều lao động phi chính thức nhận thấy lợi ích thiết thực và chủ động tham gia để bảo vệ an sinh cho bản thân và gia đình.