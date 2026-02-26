Mức hỗ trợ ngư dân có tàu cá hoạt động đánh bắt nguồn lợi thủy sản

Ngày 25/2, Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau thông qua chính sách hỗ trợ nâng cấp, thay thế thiết bị và cước thuê bao giám sát hành trình tàu cá (VMS) trên địa bàn.

Đối tượng được áp dụng chính sách này gồm: Tổ chức, cá nhân có tàu cá, tàu hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên đăng ký tại tỉnh Cà Mau, có lắp đặt thiết bị VMS theo quy định; Đơn vị cung cấp thiết bị, cước thuê bao VMS được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Cụ thể, tỉnh hỗ trợ chi phí nâng cấp thiết bị VMS đảm bảo theo tiêu chuẩn, quy định với mức không quá 6 triệu đồng/thiết bị/tàu; Hỗ trợ 50% chi phí thay thế thiết bị VMS đảm bảo theo quy định với mức không quá 12 triệu đồng/thiết bị/tàu.

Cà Mau cũng hỗ trợ 100% cước thuê bao VMS hàng tháng theo hợp đồng đã ký kết (không bao gồm các dịch vụ phát sinh khác).

Thời gian hỗ trợ đến hết ngày 31/12/2028.

Tàu cá hoạt động trên vùng biển Cà Mau (Ảnh minh họa: Huỳnh Hải).

Theo UBND tỉnh Cà Mau, điều kiện để được hỗ trợ các chính sách trên đối với tàu cá có dữ liệu hành trình theo quy định tại hệ thống giám sát tàu cá do cơ quan thẩm quyền quản lý; thiết bị VMS lắp đặt trên tàu cá phải đáp ứng yêu cầu theo quy định của Chính phủ.

UBND tỉnh Cà Mau cho biết, qua thống kê cho thấy hầu hết thiết bị VMS trên địa bàn được lắp đặt trong giai đoạn 2019-2021. Đến nay, nhiều thiết bị VMS đã hết hạn sử dụng, xuống cấp, phát sinh lỗi kỹ thuật hoặc không còn tương thích với hệ thống giám sát tàu cá của cơ quan chức năng.

Trong khi đó, chi phí nâng cấp, thay thế thiết bị VMS vẫn ở mức cao, gây áp lực lớn về tài chính cho ngư dân. Nếu không có chính sách hỗ trợ kịp thời, nhiều tàu cá khó duy trì thiết bị VMS hoạt động ổn định, dẫn đến nguy cơ bị thu hồi giấy phép khai thác thủy sản, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của ngư dân và kết quả thực hiện khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác IUU.

Từ thực trạng trên, UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh rằng chính sách hỗ trợ nâng cấp, thay thế thiết bị và cước thuê bao VMS là rất cần thiết và cấp bách nhằm thống nhất chính sách (sau khi hợp nhất 2 tỉnh), phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và bộ, ngành Trung ương trong công tác chống khai thác IUU.