Đưa gà mặt quỷ độc lạ lên núi, thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm

Anh Trần Văn Quý 43 tuổi, ở bản Xiêng Thù, xã Chiêu Lưu (huyện Kỳ Sơn cũ), Nghệ An khởi nghiệp với nghề chăn nuôi gà đen bản địa theo hình thức truyền thống, quy mô nhỏ và nhanh chóng nhận ra những hạn chế về hiệu quả. Đầu ra sản phẩm khó khăn, phụ thuộc thương lái.

Năm 2018, anh Quý không ngại khó khăn, lặn lội lên Hà Giang để tìm mua giống gà H’Mông bản địa. Anh cũng đặt mua các dòng gà ngoại như gà Mông Cổ, gà mặt quỷ (Ayam Cemani) và gà Hy Lạp từ Thái Lan thông qua đầu mối trung gian, vận chuyển bằng đường hàng không để đảm bảo chất lượng con giống.

Anh Quý bên đàn gà Mông Cổ trưởng thành, mỗi con nặng 3-5kg (Ảnh: Nguyễn Phê).

Việc nhập khẩu gà đòi hỏi chi phí cao cho con giống, việc vận chuyển, kiểm dịch và hao hụt. Anh Quý khẳng định: “Chi phí cao nhưng bù lại chất lượng con giống ổn định, được khách hàng tin tưởng”.

Khoảng 3 năm trở lại đây, anh Quý đầu tư xây dựng chuồng trại trên diện tích hơn 200m2, làm đệm lót sinh học để đảm bảo vệ sinh, giảm mùi và hạn chế dịch bệnh. Thay vì nuôi đại trà, anh tập trung xây dựng đàn gà bố mẹ chất lượng, hướng tới sản xuất con giống.

Trại gà của anh hiện có nhiều giống khác nhau, mỗi giống có đặc điểm riêng biệt. Gà Mông Cổ có thân hình lớn, trọng lượng gà trống trưởng thành đạt 3,5-5kg, phù hợp nuôi thương phẩm và làm giống.

Gà Mông Cổ hơn một tháng tuổi được xuất bán làm giống với giá hàng trăm nghìn đồng mỗi con (Ảnh: Nguyễn Phê).

Gà mặt quỷ gây ấn tượng với màu đen toàn thân, được giới chơi gà cảnh và thị trường đặc sản ưa chuộng. Gà Hy Lạp có khung xương lớn, phát triển nhanh, phù hợp nuôi lấy thịt kết hợp trứng. Việc đa dạng giống giúp anh chủ động nguồn hàng, phân tán rủi ro trong chăn nuôi.

Để chủ động nguồn con giống, anh Quý đã đầu tư máy ấp trứng bán công nghiệp. Trứng từ đàn gà bố mẹ được chọn lọc kỹ, theo dõi nhiệt độ, độ ẩm chặt chẽ nhằm nâng cao tỷ lệ nở và chất lượng gà con.

Trung bình mỗi năm, trại cung ứng ra thị trường khoảng 1.000 con gà giống, phần lớn được khách hàng ở các tỉnh phía Bắc đặt trước. Gà Mông Cổ một tháng tuổi có giá bán khoảng 300.000 đồng/con, mang lại nguồn thu đáng kể cho gia đình.

Đàn gà Mông Cổ được nuôi tập trung trong khu chuồng trại của gia đình anh Quý (Ảnh: Nguyễn Phê).

Anh Quý nhấn mạnh yếu tố quan trọng nhất là đảm bảo chăn nuôi an toàn sinh học. Chuồng trại được vệ sinh thường xuyên, tiêm phòng đầy đủ. Thức ăn chủ yếu là cám kết hợp ngô, thóc và phụ phẩm nông nghiệp tại địa phương, phù hợp điều kiện miền núi.

Ông Lô Văn Thái, Chủ tịch UBND xã Chiêu Lưu, đánh giá cao mô hình của anh Quý. Từ niềm đam mê và nhận thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt, anh Quý đã mạnh dạn chuyển hướng từ nghề xây dựng sang chăn nuôi các giống gà đặc sản. Mô hình này đã phát triển ổn định, mang lại lợi nhuận bình quân 100-150 triệu đồng mỗi năm.

Chủ tịch xã Chiêu Lưu thông tin, anh Quý đã thuê thêm diện tích đất để mở rộng quy mô, cung cấp con giống cho người dân trong và ngoài tỉnh. Ông Thái khẳng định, đây là điển hình sản xuất biết áp dụng khoa học kỹ thuật, tận dụng lợi thế địa phương để phát triển kinh tế, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.