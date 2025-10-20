Quảng Ngãi: Mô hình “cầm tay, chỉ việc” giúp người dân thoát nghèo

Cùng với hỗ trợ cây, con giống, nhiều địa phương miền núi Quảng Ngãi đang triển khai mô hình “cầm tay, chỉ việc”. Theo đó, các chi bộ, Đảng viên được phân công trực tiếp hướng dẫn, kèm cặp từng hộ nghèo, giúp bà con biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi.

Không chỉ là người hướng dẫn, những Đảng viên này còn trở thành cầu nối giúp chính sách của nhà nước đến gần hơn với người dân. Nhờ đó, bà con được tiếp cận phương thức canh tác mới, biết tính toán chi phí, chọn cây con phù hợp với điều kiện địa phương. Các mô hình sinh kế như trồng quế, keo lai, nuôi bò sinh sản, gà thả vườn… đã mang lại nguồn thu ổn định cho nhiều hộ dân.

Những năm trước đây, cuộc sống của chị Phạm Thị Gam (xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi) vô cùng khó khăn. Cả gia đình sống trong căn nhà tạm bợ, cứ đến mùa mưa bão lại canh cánh nỗi lo nhà có thể sập bất kỳ khi nào. Thu nhập bấp bênh nên quanh năm suốt tháng vẫn canh cánh nỗi lo con có đủ ăn, đủ mặc.

Sự đổi thay của gia đình chị bắt đầu khi được chính quyền hỗ trợ cây, con giống và kinh phí làm nhà từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Với ý chí và quyết tâm, hai vợ chồng dồn sức gây dựng kinh tế, vừa chăn nuôi, vừa trồng trọt. Cái nghèo dần lùi xa, thay vào đó là căn nhà kiên cố, cuộc sống đủ đầy và niềm vui khi con cái được tiếp tục học hành.

“Không những được hỗ trợ cây giống, con giống mà cán bộ đến tận nhà hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi. Nhờ đó, thu nhập của gia đình tôi dần được nâng lên và thoát nghèo bền vững”, chị Gam chia sẻ.

Sản phẩm nông nghiệp của Sơn Tây Thượng được nhiều người biết đến do cách bán hàng, quảng bá mới của người dân (Ảnh: Xuân Mai).

Chị Đinh Thị Thả (xã Sơn Mai) là Đảng viên. Gia đình chị Thả từng thuộc hộ nghèo, nay trở thành tấm gương tiêu biểu trong phong trào phát triển kinh tế. Không chấp nhận khó khăn, chị mạnh dạn đầu tư vào trồng trọt, chăn nuôi theo hướng bền vững.

“Thoát nghèo rồi, tôi càng muốn truyền niềm tin ấy cho bà con. Nghèo không phải cái số chỉ cần chịu khó, sẽ đổi đời. Tôi hướng dẫn người dân kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi để đạt hiệu quả kinh tế cao. Nhờ đó, bà con có thu nhập cao hơn, vươn lên thoát nghèo bền vững”, chị Thả tâm sự.

Nhờ tinh thần dám nghĩ, dám làm của những người như chị Thả, nhiều hộ trong thôn đã thay đổi cách làm ăn, biết vận dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất. Họ trở thành minh chứng sống động cho hiệu quả của chính sách giảm nghèo, và hơn hết là hình ảnh đẹp về nghị lực vươn lên của người dân miền núi Quảng Ngãi.

Thôn Nước Vương, xã Sơn Tây Thượng, từng là một vùng đất heo hút giữa đại ngàn Trường Sơn. Thế nhưng, giờ đây, Nước Vương được mệnh danh là "ngôi làng số", trở thành biểu tượng của sự đổi thay mạnh mẽ. Người Ca Dong chân chất, vốn quen với lối canh tác truyền thống, giờ đây đã thành thạo công nghệ số. Họ biết livestream bán hàng, sử dụng điện thoại thông minh để lựa chọn giống cây trồng phù hợp, và tự hào gọi thôn mình bằng cái tên đầy ý nghĩa: “ngôi làng số”.

Hằng ngày, những thanh niên Ca Dong - những người con của núi rừng - ăn mặc giản dị nhưng tác phong làm việc chuyên nghiệp. Họ livestream giới thiệu sản phẩm, chốt đơn, xử lý thanh toán và sắp xếp giao hàng đến tận tay khách hàng.

Nổi bật trong số đó là anh Đinh Văn Đen, người tiên phong ứng dụng công nghệ số vào sản xuất và tiêu thụ nông sản của làng. Mỗi mùa vụ, từ khi làm đất đến lúc thu hoạch, anh Đen đều quay video, phát trực tiếp toàn bộ quá trình chăm sóc cây trái. Những hình ảnh sống động, chân thực, cùng nụ cười rạng rỡ của người nông dân đã lan tỏa năng lượng tích cực, tạo nên sự tin tưởng vững chắc từ phía người tiêu dùng.

Khi vào vụ, những buổi phát trực tiếp tại vườn bưởi da xanh, dừa xiêm, ổi… luôn thu hút lượng người xem lớn. Nhờ sự tin tưởng vào sản phẩm sạch, rõ nguồn gốc và hình ảnh chân thực, nhiều đơn hàng được chốt ngay khi đang phát sóng. Hình thức thanh toán hiện đại qua chuyển khoản cũng đang dần thay thế tiền mặt - một điều từng xa lạ với người vùng cao, giờ đây đã trở nên quen thuộc.

Không chỉ livestream, người dân Nước Vương còn chủ động tham gia HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Sơn Liên. Đây là nơi đã sớm tiếp cận công nghệ số trong canh tác và tiêu thụ. Từ Facebook đến Zalo, các sản phẩm đặc trưng như ổi, bưởi, gà, dừa… được giới thiệu rộng rãi đến thị trường trong và ngoài tỉnh. Nhờ vậy, nhiều hộ dân đã có việc làm ổn định, thu nhập được cải thiện rõ rệt, mang đến một cuộc sống sung túc hơn cho bà con nơi đây.

Từ phương châm “cầm tay, chỉ việc”, người dân miền núi Quảng Ngãi không chỉ được giúp phương tiện sản xuất, mà còn được trao “chìa khóa” để tự mở ra con đường thoát nghèo bền vững.

Xuân Mai