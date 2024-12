Long An tạo nguồn nhân lực chất lượng cao bằng cách đưa lao động sang Nhật

Ra nước ngoài làm việc cũng là học tập

Để chuẩn bị cho công tác đưa thanh niên Long An sang Nhật làm việc trong năm 2024, tháng 12/2023, Đoàn công tác của tỉnh Long An do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa làm Trưởng đoàn đã đến thăm công ty Nông nghiệp Berg Earth (tỉnh Ibaraki, Nhật Bản).

Công ty Nông nghiệp Berg Earth là một trong những công ty nông nghiệp hàng đầu của Nhật Bản, chuyên sản xuất và chế biến các sản phẩm nông nghiệp như rau, củ, trái cây...

Qua việc hợp tác với Berg Earth, Long An không chỉ đưa thanh niên sang đây làm việc nhằm giải quyết việc làm mà còn để họ học hỏi kinh nghiệm và nắm bắt công nghệ, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh nhà.

Sau chuyến tham của tỉnh Long An, đoàn công tác tỉnh Ibaraki (Nhật Bản) đến Long An để tham quan mô hình đào tạo học viên (Ảnh: CTV).

Cũng tại buổi làm việc, ông Phạm Tấn Hòa đã gặp gỡ, biểu dương sự nỗ lực của các thực tập viên người Long An trong thời gian qua. Ông đề nghị các thực tập viên cố gắng hoàn thành mọi công việc được giao một cách tốt nhất; rèn luyện nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn để sau khi về nước sử dụng những kiến thức học được để khởi nghiệp phục vụ cho quê hương, đất nước.

Sau cuộc gặp này, việc hợp tác lao động, chuyển giao công nghệ của 2 địa phương ngày càng mật thiết hơn, ngày càng có nhiều thanh niên Long An được đưa sang Nhật làm việc.

Ngày 14/11, đoàn công tác tỉnh Ibaraki (Nhật Bản) đã đến thăm Long An. Trong chuyến làm việc, đoàn công tác đã có buổi thảo luận với lãnh đạo tỉnh Long An và các tổ chức đào tạo, mở ra nhiều triển vọng mới cho nguồn nhân lực trẻ của tỉnh.

Số lao động Long An được đưa sang Nhật giai đoạn 2020-2025 (Nguồn: Sở LĐ-TB&XH tỉnh Long An).

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An, tính đến ngày 26/11, toàn tỉnh đã đưa 1.147 lao động đi làm việc nước ngoài. Trong đó, chỉ riêng thị trường Nhật Bản đã có 724 người.

Con số 1.147 lao động là rất ấn tượng với một tỉnh có quy mô số người trong độ tuổi lao động (từ 15 tuổi trở lên) chỉ có 1 triệu người như tỉnh Long An. 1.147 lao động ra nước ngoài làm việc không chỉ mang về nguồn ngoại tệ cho quê hương, vốn làm ăn cho gia đình mà còn mang về 1.147 lao động có kỹ năng, nắm được cách làm việc ở nước ngoài để xây dựng, vận hành các mô hình tương tự tại quê nhà.

Trong giai đoạn 2020-2025, ngoại trừ năm 2021 có sự sụt giảm lao động Long An sang Nhật làm việc, còn lại tất cả các năm đều tăng dần theo thời gian. Nếu năm 2020 chỉ có 312 lao động tỉnh nhà sang Nhật là việc thì đến năm 2024 đã là 724 người.

Theo Thạc sĩ Lê Long Sơn, Tổng Giám đốc Esuhai Group (đơn vị liên kết đưa lao động Long An đi Nhật), sang Nhật làm việc không chỉ để tích lũy vốn làm ăn mà còn là để học tập.

Trong quá trình làm việc, người lao động có cơ hội được học tiếng Nhật, tác phong làm việc công nghiệp, kỹ năng mới phù hợp với công nghệ hiện đại, kinh nghiệm làm việc, các mối quan hệ... Từ đó, khi trở về Việt Nam, họ có thể phát triển sự nghiệp của riêng mình.

Lãnh đạo tinh Long An đến thăm học viên đang được đào tạo tại Esuhai (Ảnh: CTV).

Mô hình đào tạo bền vững

Với quan điểm trên, chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được Long An triển khai với mô hình đào tạo, tạo nguồn nhân lực rất chặt chẽ.

Ngay từ khi xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Long An đã xác định kết hợp với chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua việc phái cử lao động của tỉnh Long An sang Nhật Bản làm việc.

Sau quá trình đào tạo, học viên Long An tự tin trình bày kiến thức mình học tập được trước lãnh đạo tỉnh (Ảnh: CTV).

Để làm được điều này, Sở LĐ-TB&XH phối hợp với đơn vị dịch vụ là công ty TNHH Esuhai và đơn vị đào tạo là Trường Cao đẳng Long An, Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long.

Người lao động tham gia chương trình sẽ trải qua 3 giai đoạn đào tạo.

Giai đoạn 1, người lao động được đào tạo chuyên môn kỹ thuật theo yêu cầu nhà tuyển dụng và tiếng Nhật, kỹ năng trước xuất cảnh.

Việc đào tạo chuyên môn kỹ thuật do Trường Cao đẳng Long An và Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long phụ trách. Các ngành nghề đào tạo chính là: Cơ khí, điện - điện tử, kỹ thuật ô tô, tự động hóa, IT, xây dựng, chế biến thực phẩm, chế biến thủy sản, chăm sóc sức khỏe...

Việc đào tạo tiếng Nhật, kỹ năng trước xuất cảnh sẽ do công ty TNHH Esuhai phụ trách. Ngoài tiếng Nhật, Esuhai chú trọng đào tạo kỹ năng, tác phong làm việc trong môi trường Nhật Bản; định hướng mục tiêu và kế hoạch tiếp thu kỹ năng chuyên môn, kỹ năng quản lý, văn hóa Nhật Bản; trang bị kiến thức pháp luật cần thiết.

Tác phong làm việc công nghiệp là kỹ năng quan trọng mà Esuhai yêu cầu học viên nắm giữ (Ảnh: CTV).

Giai đoạn 2, người lao động sẽ làm việc và học hỏi, tích lũy kinh nghiệm tại Nhật Bản. Giai đoạn này, nhiệm vụ quan trọng của người tham gia là hoàn thành tốt công việc được giao, tạo được sự tin tưởng từ quản lý. Từ đó, họ sẽ có cơ hội được học hỏi nâng cao năng lực tiếng Nhật, kỹ năng quản lý, kỹ năng làm việc.

Giai đoạn 3, khi hết hạn phái cử, người lao động có cơ hội trở thành cán bộ chủ chốt, làm việc với vai trò quản lý, cán bộ kỹ thuật tại các doanh nghiệp ở Nhật hoặc các doanh nghiệp Nhật đầu tư tại tỉnh nhà.

Quá trình làm việc tại Nhật cũng là cơ hội để người lao động học thêm kỹ năng, tiếng Nhật và tích lũy quan hệ (Ảnh: CTV).

Để tạo nguồn cho chương trình, ngành LĐ-TB&XH Long An đã tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền, tư vấn tại các địa phương, trường học; đồng loạt tuyên truyền trên báo chí, truyền hình và phát thanh đến tận các cụm loa của xã, ấp.

Sở còn phối hợp với công ty TNHH Esuhai tổ chức hội nghị tư vấn kiến thức về đi làm việc nước ngoài cho 213 nhà giáo để tư vấn cho học sinh, sinh viên của trường; đến tận trường học để tư vấn chiêu sinh.

Long An kỳ vọng sau 3 năm làm việc, học tập tại Nhật, học viên trở về sẽ mang theo nhiều kỹ năng làm việc mới (Ảnh: CTV).

Theo bà Nguyễn Hồng Mai, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Long An, trong năm 2025, Sở sẽ tiếp tục tăng cường công tác tạo nguồn, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lao động và triển khai đồng bộ các chính sách, hoạt động hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, ưu tiên người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Đồng thời, Sở cũng sẽ tăng cường quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động khi họ đi làm việc ở nước ngoài; tìm nhiều phương án để huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lao động đã hết hợp đồng về nước.