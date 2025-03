10 thí sinh giành Cúp vàng tại cuộc thi Tài năng piano toàn quốc 2025

Tối 30/3, cuộc thi Tài năng piano toàn quốc 2025 diễn ra tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Là cuộc thi piano mở rộng toàn quốc do Viện Phát triển Giáo dục và Văn hóa Việt Nam tổ chức, dưới sự ủng hộ của Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, cuộc thi Tài năng piano toàn quốc 2025 thu hút hơn 5.000 thí sinh trên cả nước.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh (Ảnh: BTC).

Sau vòng sơ loại, 792 thí sinh xuất sắc nhất được chọn vào vòng bán kết tổ chức tại TPHCM, Huế và Hà Nội. Từ đây, 392 thí sinh đã bước vào vòng chung kết để tranh tài cho các danh hiệu cao nhất.

Ban giám khảo, gồm các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực piano như: Tiến sĩ Đào Trọng Tuyên, NSND Phạm Ngọc Khôi, NSND Trung Hiếu và các giảng viên đến từ các nhạc viện, đã làm việc công tâm để chọn ra những thí sinh xuất sắc nhất mùa giải.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi - chia sẻ: "Tài năng piano toàn quốc 2025 không chỉ là một cuộc thi mà còn là cơ hội để các tài năng piano trẻ có thể tỏa sáng, giao lưu và học hỏi. Chúng tôi tin rằng những trải nghiệm tại cuộc thi sẽ là bước đệm quan trọng trên con đường phát triển nghệ thuật của các em".

Kết quả chung cuộc, Cúp vàng được trao cho 10 thí sinh xuất sắc nhất của 10 bảng thi: Phạm Minh Vũ (SN 2018, bảng A), Nguyễn Đức Huy (SN 2017, bảng B1 - Tự do), Lê Gia Bách (SN 2015, bảng B2 - Classic), Trần Trí Nghiêm (SN 2012, bảng C1 - Tự do), Phạm Minh Hoàng (SN 2012, bảng C - Classic), Vũ Ánh Hằng Nga (SN 2006, bảng F - Nghệ sĩ), Vũ Ánh Hằng Nga (SN 2006, bảng E2 - Classic), Nguyễn Duy Bách (SN 2010, bảng D1 - Tự do), Nguyễn Duy Bách (SN 2010, bảng D2 - Classic), Nguyễn Trọng Nhân (SN 2008, bảng E1 - Tự do).

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức sẽ phối hợp với các tổ chức giáo dục trong nước và ngoài nước tổ chức nhiều chương trình hòa nhạc nhỏ, talkshow, trại hè âm nhạc quốc tế… để các thí sinh có cơ hội giao lưu học hỏi và phát triển tài năng.