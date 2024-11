Long An: Đón hơn 1 triệu khách, ngành du lịch chuyển biến mạnh mẽ

Doanh thu tăng trưởng ấn tượng

Có vị trí giáp TPHCM, là cửa ngõ của khu ĐBSCL, thời gian qua, Long An đã tận dụng các lợi thế về giao thông, di sản văn hóa - lịch sử, cùng với sự phát triển của các sản phẩm du lịch đặc thù, thúc đẩy ngành du lịch phát triển mạnh mẽ, tạo động lực cho kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Long An, trong năm 2023, Long An đã đón hơn 1 triệu lượt khách, tăng 50% so với năm 2022. Đặc biệt, lượng khách quốc tế đạt 16.000 lượt, tăng 76% so với năm trước.

Doanh thu du lịch của Long An trong năm 2023 ước đạt 560 tỷ đồng, tăng 72% so với năm 2022.

Cảnh đẹp hoang sơ ở Làng nổi Tân Lập (Ảnh: Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Long An).

Không chỉ vậy, trong 7 tháng đầu năm nay, tỉnh Long An tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực với gần 1 triệu lượt khách, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có hơn 20.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch của tỉnh trong giai đoạn này ước đạt 490 tỷ đồng, cũng tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023.

Những con số ấn tượng này đã phần nào chứng tỏ tiềm năng phát triển du lịch của Long An, đồng thời khẳng định chiến lược phát triển du lịch của tỉnh trong thời gian qua là đúng đắn.

Phía Sở Du lịch tỉnh Long An cho biết tỉnh nhà đã và đang bám sát xu hướng du lịch bền vững của du khách, đặc biệt là khách quốc tế, khai thác mạnh mẽ những tài nguyên sông nước vốn có của vùng Đồng Tháp Mười, xây dựng các tour du lịch sinh thái, di sản và sông nước.

Tượng đài Nguyễn Trung Trực tại Long An (Ảnh: Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Long An).

Không chỉ vậy, hiện tại, Long An có 126 di tích lịch sử và văn hóa được xếp hạng cấp tỉnh và cấp quốc gia. Nhờ đó, du lịch Long An không chỉ mang lại những trải nghiệm tham quan mà còn giúp du khách hiểu thêm về những giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương.

Đây chính là điểm mạnh để tỉnh Long An phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử và du lịch cộng đồng. Các điểm đến tiêu biểu như khu phức hợp Happyland, Vườn thú Mỹ Quỳnh, Sân golf West Lakes, sân golf Royal… và các khu du lịch trải nghiệm giáo dục như Chavi Garden thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế

Ngoài việc tập trung phát triển nội lực, Long An cũng không quên chú trọng công tác hợp tác, liên kết phát triển du lịch với các tỉnh trong khu vực ĐBSCL, TPHCM và các đối tác quốc tế.

Long An đã tham gia vào Cụm hợp tác phát triển du lịch phía Đông ĐBSCL và vùng Đồng Tháp Mười, kết nối với ngành du lịch TPHCM và các tỉnh miền Tây Nam bộ.

Ngoài ra, Long An là thành viên duy nhất của khu vực ĐBSCL trong Tổ chức xúc tiến du lịch các thành phố toàn cầu (TPO), có trụ sở tại Busan (Hàn Quốc), tạo cơ hội cho việc quảng bá và kết nối du lịch quốc tế.

Thông qua các hợp tác này, Long An đã mở rộng kênh tiếp cận thị trường khách du lịch quốc tế và thúc đẩy các hoạt động xúc tiến du lịch, thương mại, và đầu tư. Tỉnh Long An đang hướng đến mục tiêu phát triển du lịch bền vững, góp phần bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa.

Khu phức hợp Happyland (Ảnh: Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Long An).

Đặc biệt, ngành du lịch tỉnh Long An còn cam kết cải thiện thu nhập cho cộng đồng địa phương, đồng thời tạo ra các cơ chế phối hợp hài hòa giữa các bên liên quan như nhà quản lý, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và các đơn vị lữ hành.

Nhằm phát triển du lịch dài hạn, Long An đang huy động các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư vào việc trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa. Tỉnh cũng chú trọng áp dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo tồn và quản lý di sản, đồng thời số hóa cơ sở dữ liệu để phục vụ khách tham quan một cách hiệu quả.

Một trong những hoạt động quan trọng trong năm nay của tỉnh Long An nhằm phát triển du lịch là tổ chức "Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch Long An lần thứ 2" từ 28/11 đến 4/12.

Sự kiện này không chỉ giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc sắc của Long An, mà còn tạo cơ hội cho các địa phương trong và ngoài nước, đặc biệt là các đối tác Hàn Quốc, giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và du lịch.

Thông qua sự kiện này, Long An hy vọng tiếp tục quảng bá mạnh mẽ các giá trị văn hóa đặc trưng của tỉnh, mở rộng hợp tác quốc tế và thu hút đầu tư vào ngành du lịch tỉnh nhà.

Long An có nhiều công trình kiến trúc cổ đặc sắc (Ảnh: Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Long An).

Với sự tăng trưởng mạnh mẽ, sự đầu tư chỉn chu vào các sản phẩm du lịch đặc trưng và cam kết phát triển bền vững, ngành du lịch Long An đang từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế của tỉnh.

Mục tiêu đến năm 2030, Long An sẽ xây dựng ngành du lịch trở thành ngành công nghiệp không khói, đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng địa phương.

Với những tiềm năng sẵn có và chiến lược phát triển bài bản, Long An sẽ là điểm đến lý tưởng cho du khách trong và ngoài nước, đồng thời là hình mẫu phát triển du lịch bền vững tại khu vực ĐBSCL.