Lộ trình tuổi nghỉ hưu của lực lượng công an

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 88/2025/TT-BCA hướng dẫn thực hiện bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/10/2025.

Các quy định trong Thông tư 88 áp dụng cho người lao động tham gia BHXH bắt buộc trong lực lượng công an; bao gồm: Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật; hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ; học viên đang theo học tại các trường trong và ngoài công an nhân dân được hưởng sinh hoạt phí.

Tại Khoản 1 Điều 11, Thông tư 88 hướng dẫn cụ thể lộ trình tuổi nghỉ hưu của người lao động tham gia BHXH bắt buộc trong lực lượng công an với 2 nhóm khác nhau.

Nhóm thứ nhất là những người khi nghỉ việc có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên.

Với nhóm này, tuổi nghỉ hưu thấp nhất gắn với tháng, năm sinh tương ứng được thực hiện theo lộ trình như sau:

Nhóm thứ hai là những người khi nghỉ việc có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên và có tổng thời gian từ đủ 15 năm trở lên khi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; hoặc làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021.

Với nhóm này, tuổi nghỉ hưu thấp nhất gắn với tháng, năm sinh tương ứng được thực hiện theo lộ trình như sau: